紅磡首岸加推120伙　折實均價19940元　兩房折實價648萬起

由恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團旗下紅磡重建項目首岸（One Victoria Cove）加推2號價單，涉及120伙，折實平均呎價19,940元。新價單較上周公佈的1號價單的折實平均呎價18,666元，高出6.8%。不過恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，是次屬原價加推，單位訂價主要反映景觀及樓層因素。



加推單位全數位於第1期2座，實用面積由339至642平方呎，包括115伙兩房，以及5伙三房單位，價單售價由712.1萬至1,445.9萬元，價單呎價由20,176至23,251元；折實價則由648萬至1,315.7萬元，折實呎價由18,360至21,158元，項目將於短期内公布銷售安排。

最低售價單位為5樓M單位，實用面積339平方呎 ，兩房間隔，折實價648萬元，折實呎價19,115元；最低呎價單位為15樓E室，實用面積393平方呎，兩房間隔，折實價721.5萬元 ，折實呎價18,360元。

首岸上周公布首張價單，首批提供110伙，折實售價由638萬元至1,215.12萬元，折實呎價17,365元至20,065元。至於首批的折實平均呎價為18,666元。折實售價由638萬元至1,215.12萬元，折實呎價17,365至20,065元。

↓↓第1座22樓B室無改動連裝修示範單位↓↓

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採全港首個「合併式小區」概念

項目採全港首個「合併式小區」概念，未來合併式小區規劃設天橋系統，住戶可由首岸經天橋達港鐵土瓜灣站。項目第1期（第2座）涉及360伙，涵蓋兩房至三房套戶型，實用面積由301至642平方呎。另第3期（第1座）涉及288伙，戶型涵蓋兩房至三房套連工作間戶型，實用面積由301至708平方呎。

恒地2021年斥81.89億奪地 樓面地價11414元

項目屬於市建局土瓜灣庇利街/榮光街重建項目，由恒地在2021年以81.89億元奪得，每方呎樓面地價11,414元。其後再在2022年宣布夥拍希慎興業及帝國集團以合資方式發展。據知，該項目地盤面積約79,718平方呎，可建樓面約71.74萬平方呎，位於環海東岸的西面。項目包括近60萬平方呎的住宅樓面，另有約11.9萬平方呎的商業樓面。