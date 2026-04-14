紅磡首岸首批110伙入場費638萬　代理：訂價具競爭力料反應熱烈

由恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團旗下紅磡重建項目首岸（One Victoria Cove）今日公布首張價單，首批提供110伙，折實平均呎價為18,666元，折實入場費638萬元。地產代理表示，項目首張價單訂價具競爭力，加上有「鐵路概念」加持及主打兩房，可兼顧上車與換樓需求。



中原陳永傑：項目主打兩房兼顧上車與換樓需求

中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑表示，首批推售的110伙，訂價與同區貨尾有15%折讓，料認購反應熱烈。另項目毗鄰港鐵土瓜灣站，有「鐵路概念」加持；加上項目基座設有大型購物商場。項目戶型主打兩房，可兼顧上車與換樓需求，區內新晉屋苑的平均實用呎租可達65元，推算租金回報有望逾4厘。

中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑

美聯布少明：首張價單訂價具競爭力

美聯物業高級董事布少明表示，「首岸」首張價單訂價具競爭力，預計市場反應熱烈，他續指「首岸」自設大型購物商場，並毗鄰港鐵土瓜灣站，交通便利，生活配套一應俱全，租務需求穩定。預計項目將吸引5成用家入場，加上價錢吸引，料用家中約7成為年輕客。投資客亦佔5成，料呎租可達70元，租金回報料逾4厘。

美聯物業高級董事布少明

同系啟岸2019年推111伙 折實呎價19977元

參考鄰近新盤悅麓於2026年1月份開價，首批提供30伙，折實平均呎價18,999元，最平折實售價由325.6萬元起，屬開放式戶型。同屬恒地發展的啟岸於2019年9月份開價，首批提供111伙，折實平均呎價19,977元，折實最平售價由382.5萬元起，為面積222平方呎的開放式戶型。

另津匯於2018年1月份開價，首批提供51伙，折實平均呎價19,151元，最平折實售價由399.9萬元起，屬開放式戶型。

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採全港首個「合併式小區」概念

項目採全港首個「合併式小區」概念，未來合併式小區規劃設天橋系統，住戶可由首岸經天橋達港鐵土瓜灣站。項目第1期（第2座）涉及360伙，涵蓋兩房至三房套戶型，實用面積由301至642平方呎。另第3期（第1座）涉及288伙，戶型涵蓋兩房至三房套連工作間戶型，實用面積由301至708平方呎。