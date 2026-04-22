靈活辦公室WeWork Midtown開幕　半日租金僅330元　料年底8成租出

靈活辦公空間營運商 WeWork旗下，香港第五個據點「 WeWork香港 •金朝陽中心二期社區」（下稱「Midtown社區」），設有逾60間的2至13人規格獨立辦公室，於今日（22日）舉行開幕儀式。WeWork負責人透露，首批會員已於3月1日進駐，預計年底出租率達逾8成。



WeWork指出，合約期最短可由「日租（Day Office ）」或「半日」起步，半日的流動工位租金低至330元。而靈活工位月租2,800元起，獨立辦公室每工位月租4,000元起。



是次開幕式以「創造新動能，靈活新據點」為主題，該Midtown 社區橫跨金朝陽中心二期12、15、17及18樓四個樓層，總樓面面積達31,800平方呎，針對15人以下的精品辦公室市場，重點吸引金融科技、專業服務及跨境業務團隊進駐。項目自3月試業以來市場反應極為熱烈，首批「創造者」（Creators）已陸續進駐。

合約期極具彈性 最短半日租金低330元

為配合不同企業的發展步伐，Midtown 社區提供極具彈性的租用方案，合約期最短可由「日租（Day Office ）」或「半日」起步，半日的流動工位租金低至330元。

工位月租低至2800元

於開幕試業期間，WeWork 推出專項優惠，靈活工位月租2,800元起，獨立辦公室每工位月租4,000元起。

↓↓Midtown 社區15樓↓↓

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料年底出租率逾八成 中環租金雙位數字增長

租務表現方面，WeWork 香港及台北城市負責人張泓透露，該項目首批會員已於3月1日進駐，新近亦不乏剛簽約的租客及參觀者，預計年底出租率達逾8成。而就香港及台灣市場而言，出租率接近9成。由於近期IPO市場向好，吸引不少金融機構進駐中環，故集團旗下中環區共享辦公室的租金表現最好，按年出現雙位數字的增長。展望未來，集團旗下第六個辦公空間據點，正在推進與業主的簽約工作，希望今年內能多開一至兩個辦公空間據點。

↓↓Midtown 社區12樓↓↓

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逾60間獨立辦公室 部分已獲企業進駐

Midtown 社區設有逾60間、2至13人規格的獨立辦公室。當中15樓設有僅一間Midtown 社區最大的工作位置，可容納38人，實用面積約1,160平方呎，供不同企業租用。另設有4 間獨立電話間（Focus Room），供用戶用積分去預約，保障商務溝通的隱私。另外，該樓層設共享活動區及茶水間，為用戶提供免費水果茶及甜點，亦適合舉辦小型社群活動與業界交流。而茶水間亦設垂直植物牆，種植的皆是真實植物。

而12樓設有13間獨立辦公室，分有窗或無窗房間，最小為二人房，部分已出租。辦公傢俬規格較一般標準大幅提升，配備1.3米電動升降工作桌及人體工學辦公椅。該樓層更設有兩個獨立電話間，無需預約，可供用戶視進行視像會議或之用。樓層亦設茶水間，包含設微波爐及雪櫃設施。另外，Midtown 社區亦設母嬰室/身心放鬆室（Wellness Room）。

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