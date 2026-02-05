靈活辦公空間WeWork新據點落戶銅鑼灣　Hot Desk月費低至2800元

靈活辦公空間營運商 WeWork 宣佈，旗下位於香港的第五個全新據點「 WeWork香港 · 金朝陽中心二期社區」（下稱「Midtown社區」） 正式開始預售。首批會員預計最快於今年3月1日進駐，並計劃於4月舉行開幕儀式。



另外，WeWork又透露，目前正積極籌備在港的第六個據點，現已進入最後簽約階段，詳情預計於今年第一季度內公佈，進一步擴大 WeWork 在港的服務版圖。



新據點佔地3.18萬呎

新社區坐落於銅鑼灣金朝陽中心二期（Midtown）的12、15、17及18樓，總樓面面積約31,800平方呎，距離港鐵站2分鐘步程，毗鄰時代廣場及維多利亞公園。新社區全面升級辦公配套，包括配備 Herman Miller 人體工學椅、1.3米升降桌，並設有專注工作間（Focus Room）及育嬰室等設施。

Hot Desk月費2800元 Private Office月費4000元

WeWork指，為慶祝新據點啟動，Midtown 社區現推出限時試業優惠，合約期極具彈性，支持不同方案的靈活租約，例如流動辦公桌（Hot Desk）月費2,800元起；獨立辦公室（Private Office），每張辦公桌月費4,000元起。

WeWork透露，目前正積極籌備在港的第六個據點，現已進入最後簽約階段，詳情預計於今年第一季度內公佈。（Reuters）

該公司又指，商業模式上，WeWork 與金朝陽集團達成戰略合作。透過輸出品牌標準、全球會員網絡及精細化營運系統，WeWork將與大廈內其他優質租戶產生強大的協同效應，實現商業上的「互惠共贏」。

WeWork梁曉東：堅信香港發展潛力與戰略價值

WeWork大中華區管理委員會主席梁曉東表示，香港作為連接全球與大灣區的國際商業樞紐，其獨特的制度優勢、蓬勃的中小企業生態與持續釋放的政策紅利，始終保持全球創新中心的地位。WeWork 大中華區深耕香港市場多年，堅信香港的發展潛力與戰略價值。

WeWork透露，目前正積極籌備在港的第六個據點，現已進入最後簽約階段，詳情預計於今年第一季度內公佈。（Reuters）

WeWork張泓：銅鑼灣「雙核心」佈局

WeWork香港及台北城市負責人張泓表示，銅鑼灣作為香港商業與消費樞紐，始終是 WeWork 深耕本地市場的戰略重心，選擇在此開設全新的 Midtown 社區，旨在與現有的利園一期社區形成優勢互補的「雙核心」佈局。

張泓續指，利園一期社區坐擁維港景觀與高端商務配套，主攻7至70人或以上的中、大型企業。而全新的 Midtown 社區則聚焦「極致靈活與高效」，專為 15人或以下的中小企（SMEs）及初創團隊度身訂造。新選址特別設有高私隱度的38人專屬樓層企業辦公室，並配備獨立電話間、智能預約系統及開業專屬優惠，這不僅切合中小企減省成本、靈活擴張的需求，更透過共享活動空間，加強社群之間的聯繫與交流。