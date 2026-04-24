屯門NOVO LAND一房458萬沽　業主靠發展商現金回贈　成功轉虧為盈

近期市況造好，買家積極物色心水單位入市。屯門NOVO LAND一伙一房單位最新以457.8萬元沽出，呎價約15,260元。原業主持貨約4年，帳蝕約10.36萬元。但由於該業主入市時獲發展商提供現金回贈，故實際獲利約3.64萬元。



中原地產分行經理楊宏達表示，上述成交單位為NOVO LAND 1B期3座高層P室，實用面積300平方呎，屬一房間隔，享園景。據悉，原業主叫價460萬元放盤，其後微減2.2萬元，以457.8萬元沽出單位，呎價約15,260元。

而新買家為上車客，心儀NOVO LAND樓齡新，而且會所規模大。該買家睇樓一星期，見成交愈來愈旺，怕遲買會貴，故加快決定入市上址。放盤相片可見，單位內籠新凈，附有企理裝修。

↓↓NOVO LAND 1B期3座高層P室↓↓

獲發展商之現金回贈 原業主帳面轉虧為盈

至於，原業主於2022年以約468.16萬元一手買入，持貨約4年，帳面微蝕約10.36萬元。但代理指出，由於原業主入市時，未有選用發展商提供的按揭貸款，可額外獲得樓價3%的現金回贈，即約14萬元，故實質帳面獲利約3.64萬元離場。

NOVO LAND 位於屯門欣寶路8號。（余俊亮攝）

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