元朗舊樓兩房359萬沽　3個月短炒帳升兩成　扣使費料賺54萬離場

樓市交投轉旺，市場錄不少短炒獲利個案，當中元朗冠豐大廈一伙兩房戶新近以359萬元成交，呎價約10,912元。原業主持貨僅約3個月，帳面勁賺約61萬元。若扣減使費，料該業主實賺54.4萬元。



美聯物業分行營業經理郭展鵬表示，是次成交為元朗冠豐大廈低層A室，實用面積約329平方呎，屬兩房間隔，單位新近以約370萬元叫價放盤，經議價後單位累減11萬元至359萬元沽出，呎價約10,912元。

元朗冠豐大廈。

高估價最多16.6%

另據網上銀行估價資料，上述單位恒生銀行估價為308萬元，而中銀估價則為330萬元。即最新成交價較估價高最多8.8至16.6%。

持貨僅3個月 帳升逾50萬

據知，原業主為投資者，於2026年1月以約298萬元購入上述物業，持貨至今僅約3個月，是次轉手帳面獲利約61萬元，單位期內升值逾兩成。若扣減佣金、印花税等交易使費約6.58萬後，料該業主實賺約54.4萬元。

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