日出康城海瑅灣I 加推127伙　折實平均呎價17488元

由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，今日（7日）進行次輪銷售，公開發售168伙，即日沽出152伙，佔逾九成，單日套現逾11億元。



發展商即晚加推第4號價單，提供127伙，折實平均呎價17,488元。新價單包括14伙一房 戶、81伙兩房戶、32伙兩房連書房戶，折實價600.69萬至949.62萬元，折實呎價16,120 至19,613元。

入場單位為第1A座43樓E室，實用面積360平方呎，一房連開放式廚房設計，折實價600.69萬元、折實呎價16,686元。

日出康城海瑅灣I （圖左）

每呎補地價3600元 屬日出康城各期最高

該項目由信置（0083）聯同嘉華國際（0173）、嘉里建設（0683）及招商局置地（0978）組成的財團於2020年投得，獲准建四幢58層高住宅連康樂設施的住宅大廈，另設一幢1層高的會所，總樓面涉及約156萬平方呎。而補地價金額高達55.68億元，每呎補地價3,600元，為各期最高。

日出康城第13期。（網上圖片）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。