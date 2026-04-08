海瑅灣I周日再賣261伙　入場費573萬　次輪吸英、法、美買家入市

由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I ，落實本周日第三輪公開發售261伙，入場費572.56萬元起。



周日第三輪賣261伙 入場費573萬

是次第三輪公開發售單位戶型涵蓋一房至兩房，當中33伙一房、228伙兩房，在扣除15%最高折扣優惠後，折實價介乎572.56萬至949.62萬元，折實呎價15,335元至19,613元。

累沽522伙、吸金逾46億

信和置業執行董事田兆源表示，今批單位有不少為海景戶，而早前沽出的522伙中，吸金逾46億元，有177伙為海景單位，佔逾三成，平均呎價近2萬元，最高呎價2.3萬元。至於次輪銷售單位有約三成為非港人買家，來自英國、法國、美國、東南亞及韓國等地。

每呎補地價3600元 屬日出康城各期最高

該項目由信置（0083）聯同嘉華國際（0173）、嘉里建設（0683）及招商局置地（0978）組成的財團於2020年投得，獲准建四幢58層高住宅連康樂設施的住宅大廈，另設一幢1層高的會所，總樓面涉及約156萬平方呎。而補地價金額高達55.68億元，每呎補地價3,600元，為各期最高。