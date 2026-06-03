袁天凡夫婦5120萬增購美國銀行中心三相連單位　上手八年蝕36%

寫字樓市場較高峰大幅度回落，吸引名人入市撈底。電訊盈科前副主席袁天凡及前「恒生一姐」李慧敏夫婦，新近以5,120萬元購入中環美國銀行中心16樓三相連單位，平均呎價約2.12萬元。原業主持貨約8年，帳面貶值36%。



成交呎價近2.12萬

該單位為美國銀行中心16樓10、11及12室，建築面積合共約2420平方呎，成交價5120萬元，平均呎價約21,157元。登記買家為YUEN TIN FAN及LEE WAI MUN ROSE，以聯名形式購入。市場消息指，物業以交吉形式易手，市值呎租約55元，料租金回報約3厘。

原業主2018年8000萬買入 8年蝕2880萬

原業主為MEGA GRANDY INTERNATIONAL LIMITED , 於2018年8月以8,000萬元購入該批單位，持貨接近8年，帳面虧損2,880萬元，物業期內貶值約36%。

袁天凡。（視覺中國）

前「恒生一姐」李慧敏。﹙鄭子峰攝﹚

一年斥約1.32億掃貨 涵蓋甲廈及豪宅

袁天凡夫婦近年活躍於物業市場，最近一年共斥資約1.32億元入市，包括兩度購入金鐘美國銀行中心單位，以及啟德天瀧豪宅及車位。去年11月，二人以2,730.6萬元購入美國銀行中心35樓03室，建築面積約1,517平方呎，呎價約1.8萬元。原業主持貨接近2年，帳面虧損2,329.4萬元，物業期內貶值約46%。

此外，去年6月二人以4,646萬元購入啟德天瀧第8座低層B室，實用面積1,298平方呎，四房間隔，呎價約35,794元，其後再斥700萬元增持兩個車位。

美國銀行中心。

美國銀行中心。

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