袁天凡、李慧敏夫婦2730萬購美國銀行中心　永倫兩年半蝕46%

「收租王」永倫集團又再沽售核心區寫字樓物業，最新以2,730.6萬元沽出金鐘美國銀行中心一個高層單位，較兩年前買入價帳面貶值約2,329.4萬元或46%。新買家為袁天凡及前「恒生一姐」李慧敏。



上述成交個案為金鐘美國銀行中心35樓03室，面積約1,517平方呎，以2,730.6萬元沽出，成交呎價1.8萬元。據了解，是次單位連同醫生租約進行交易，而新買家將購入自用。

資料顯示，新買家為YUEN TIN FAN及LEE WAI MUN ROSE，即電訊盈科（0008）前副主席、過往不時投資豪宅的袁天凡，以及其妻子前「恒生一姐」李慧敏之英文名字。

2023年5月買入價5060萬

原業主為永倫集團，於2023年5月斥資5,060萬元購入上述單位，當時成交呎價約33,355元。以最新成交價計算，單位帳面貶值約2,329.4萬元或46%。

美國銀行中心。（蔡偉南攝）

永倫近月2.8億沽美銀36樓全層、呎價2萬

永倫集團近期頻頻沽售旗下商業資產，如在11月中以約2.8億元交吉沽出美國銀行中心36樓全層，該層屬鳳凰樓層，惟成交呎價僅約2萬元。

美銀頂層37樓索價2.31億待售

同月永倫又放售美國銀行中心頂層37樓，連2個私人空中花園意向價約2.31億元，呎價2.2萬元。物業位於甲級寫字樓頂層，並連中環最後一個頂層私人平台花園，望360度全景視野，空間運用及設計合作為企業總部、會所或米芝蓮級餐廳自用。

值得留意，該廈在商廈高峰期，一個中高層散單位成交呎價高達5.38萬元，反映永倫放售呎價較高峰大幅回落近60%。

可望360度全景視野。

永倫集團

永倫集團已故創辦人倫志炎。