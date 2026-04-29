新世界尖沙咀甲廈K11 ATELIER、中環新世界大廈　出租率超過9成

新世界（0017）旗下於港島及九龍商業區的甲級商廈出租率逾90%，其中尖沙咀K11 ATELIER Victoria Dockside出租率達99%。而長沙灣甲級商廈「83 永康街」近月共錄得10宗買賣，涉及逾1億元。



新世界指，K11 ATELIER Victoria Dockside租戶以高端財富管理、銀行、保險等企業為主，佔整體可租賃面積逾54%，其中有外資銀行承租逾13萬平方呎樓面，作為香港總部之用。

至於中環新世界大廈出租率逾91%，租戶除了涵蓋金融及專業服務行業，同時吸引奢侈時裝品牌及醫療健康等行業進駐，醫療健康行業租戶所租用的樓面在一年內增加逾 12%，新進駐租戶包括運動醫學中心、專科治療中心及一站式綜合醫療中心等。

K11 ATELIER Victoria Dockside。

出售物業方面，長沙灣「83 永康街」近月共錄得10宗買賣，涉及逾1億元。「83 永康街」提供23層寫字樓，總建築面積約44萬平方呎，設有逾8,600平方呎零售空間及約2萬平方呎雙園林花園。

新世界、港鐵（0066）合作的大圍站柏傲莊III，採用招標及價單形式雙線銷售，截至今年4月27日，項目在本月9個銷售日累售274伙，套現約45億元，兩輪以價單形式發售的共163個單位均即日沽清。

大圍站上蓋柏傲莊III。（夏家朗攝）

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