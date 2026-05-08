K11 ARTUS寓館申轉長租服務式住宅遭拒　新世界覆核拒絕申請決定

新世界發展（0017）早前就酒店式公寓K11 ARTUS 寓館，向城規會申請申現時短租的酒店用途，原址改裝為適合長租的服務式住宅用途，客房數目會由原本的287間變為約205間，減幅接近3成。客房數目減少，主要由於需要將部分用作短租的小型客房，改裝成適合長租的中型及大型客房。



不過該宗申請在今年3月份遭城規會否決。據城規會最新資料，新世界最新覆核拒絕上述申請的決定。



城規會：擬議發展與「商業」地帶規劃意向不符

城規會早前拒絕上述申請，並指擬議發展與「商業」地帶的規劃意向不符。該地帶的主要規劃意向是作商業發展，又指申請並無充分的規劃理據，證明偏離此規劃意向屬合理，特別是考慮到該選址位於尖沙咀維多利亞港海傍的優越位置，而該處是香港主要的商業及旅遊樞紐。

新世界：規劃意向並非法律上的禁止性規定

而新世界就此作出覆核，表示規劃意向並非法律上的禁止性規定。城規會一向將規劃意向視為一項指導原則，並須與兼容性、發展規模、影響程度以及選址的特定性質進行權衡。又認為都會規劃小組委員會的處理方法，實際上是將規劃意向視為決定性的因素，而未進行所需的權衡考量。又重申擬議發展具備兼容性、規模小、無負面影響，且符合政府的政策目標。

尖沙咀K11 ARTUS。（資料圖片）

新世界發展在2025年10月份就酒店式公寓K11 ARTUS提交規劃申請，展開前期的規劃及諮詢程序。據文件顯示，現時的規劃許可申請，建議由現時短租的酒店用途，原址改裝作「分層住宅」用途（可涵蓋住宅或住宅式的附服務設施住宅），為適合長租的服務式住宅用途，以符合相關的規劃要求。

據城規會資料，申請人指擬議計劃將不會影響尖沙咀區內眾多的酒店或服務式公寓長期住宿供應，包括維港文化匯內本身已有的酒店式的服務式公寓 - 香港瑰麗府邸。同時與一般改變用途的「拆卸和重建」方法相比，是次原址改裝不涉及增加現時建築物的高度或體積。各技術評估亦證明擬議計劃的技術可行性，並不會對交通、噪音、空氣質素和污水處理產生負面影響。

新世界發展（0017）早前就酒店式公寓K11 ARTUS 寓館，向城規會申請申現時短租的酒店用途，原址改裝為適合長租的服務式住宅用途，客房數目會由原本的287間變為約205間，減幅接近3成。（城規會資料）

改裝成適合長租的中型及大型客房

擬議服務式住宅，客房數目會由原本的287間變為約205間，估計是將部分面積用作短租的小型客房，改裝成適合長租的中型及大型客房，以滿足高才通計劃及家族辦公室等長租客戶，對客房面積的需求。有關改裝並不涉及拆卸及重建，酒店式公寓現時的高度或樓面面積將維持不變。