李嘉誠南區壽山村道洋房50萬租出　「誠哥」曾居住6年

差估署私樓租金指數近月破頂創新高，南區超級豪宅租務同樣轉旺，長實和黃系資深顧問「誠哥」李嘉誠曾居住6年、現已用作收租的南區壽山村道洋房，新近以每月約50萬元租出，成交呎租約63元。



據地產代理消息，上述超級豪宅租務個案為壽山村道22B號屋，建築面積約7,902平方呎，早前意向月租60萬元，經議價後以每月約50萬元租出。

李嘉誠2002年買入地皮其後自行重建

位於壽山村道22A，22B至22C號三座大宅，業主為新港投資有限公司，屬李嘉誠持有。三幢大屋實用面積合共20,809平方呎。

李嘉誠於2002年，以8,300萬元向梁智鴻家族購入地皮，並自行重建，李及長子李澤鉅並於2007年9月入住，李並同時重建深入灣道大宅，及至2013年10月兩人才遷回深水灣道。據了解，另外兩幢洋房現時正在放租，意向月租約60萬元。

壽山村道22B號屋。(代理相片)

壽山村道22B號屋。(代理相片)

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