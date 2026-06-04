首置客睇中兩點　372萬平執尚悅．嶺一房　上手8年貶值近兩成

二手市場轉旺，惟市場仍有不少蝕讓個案。當中元朗蝶翠峰5期尚悅．嶺有一伙一房單位新近以372萬元沽出，上手業主8年轉手，帳面貶值近兩成。至於新買家為首置客，因睇中樓齡新及間隔四正決定入市。



利嘉閣地產助理分區經理莫家進表示，是次為交為元朗蝶翠峰5期尚悅．嶺1座低層B室，實用面積約279平方呎，屬一房連開放式廚房間隔，望內園，原業主最初以373萬元叫價放盤，議價後以372萬元沽出，呎價約13,333元。

尚悅．嶺。（資料圖片）

首置客入市 睇中樓齡新、間隔四正

至於，新買家為首置客，因鍾情單位樓齡簇新，且間隔四正，加上景觀理想，決定洽購。另據網上銀行估價資料，上述單位恒生銀行估價為346萬元，即最新成交價較估價高最多7.5%。

8年帳面貶值近兩成

據悉，原業主於2018年以約457.5萬元一手買入單位，持貨至今8年轉手，帳面蝕讓85.5萬元，單位期內貶值18.7％。他補充，該屋苑現時有約72個單位放盤，最低入場費由約290萬元起。

尚悅．嶺。（資料圖片）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。