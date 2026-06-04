青衣盈翠半島極罕特色戶2000萬沽　呎價2.22萬破區內八年紀錄

樓市由低位反彈，升勢進一步加速，二手市場錄得特色戶成交。青衣盈翠半島一個設有4個平台的極罕有海景特色戶，獲同屋苑分支家庭「無睇樓」下火速承接，成交價2,000萬元，成交呎價約22,297元 , 打破區內塵封達8年的二手呎價紀錄。



全屋苑僅12伙同類單位 放盤極罕

中原地產青衣城分行分區營業經理蔡偉明表示，該單位為盈翠半島2座高層A室，實用面積897平方呎，屬三房套房間隔，單位設有4個平台，全屋苑只有12個同類特色單位，放盤極為罕有。單位坐擁海景及荃灣西一帶開揚景致。

青衣盈翠海景特色戶 , 最近以2000萬元成交 , 打破區內塵封達8年的二手呎價紀錄。

「無睇樓」以2000萬承接 免被截糊

蔡偉明指，買家為同屋苑分支家庭，心儀盈翠半島特色單位已久，深知此類放盤非常罕有，為免被他人截足先登，故在「無睇樓」情況下火速承接，成交價2,000萬元，實用呎價約22,297元 , 為全區二手最貴。

原業主持貨11年 帳面賺400萬

原業主於2015年3月以1,600萬元購入單位，持貨約11年，帳面獲利400萬元，物業期內升值約25%。

打破2018年紀錄 推升0.01%

據了解，青衣對上二手呎價高位是2018年初，同屋苑3A座頂層連天台戶以2,080萬元售出，實用面積933平方呎，當時呎價約22,294元。是次最新成交呎價22,297元，將紀錄再推升約0.01%。

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