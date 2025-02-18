青衣盈翠半島兩房720萬沽　外地業主買機票回港簽約　15年賺三球

二手交投持續。青衣盈翠半島一伙兩房單位最新以720萬元沽出，呎價13,900元。原業主於2010年買入單位，現轉手帳面大賺326萬元離場。



利嘉閣地產聯席董事梁均耀表示，該單位為盈翠半島1期5座低層H室，實用面積約518平方呎，屬兩房間隔，望市景。單位最初叫價740萬元放售，新買家為區內客，因鍾情屋苑位於港鐵站上蓋，及單位保養良好，遂出價洽購。

青衣盈翠半島。（倪清江攝）

原業主買機票飛回香港簽約 持貨15年帳賺326萬

由於原業主不在港，在經過1個月透過代理的洽商後，單位最終以720萬元成交，折合呎價13,900元，原業主亦隨即買機票飛回香港簽約。

代理指，是次單位屬市價成交。原業主於2010年以約394萬元買入單位，持貨15年，是次沽貨帳面獲利326萬元，單位期內升值約83%。