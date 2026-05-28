夫婦為搶心頭好、裝修中照預租！ 每月2.38萬租盈翠半島兩房
撰文：黃祐樺
出版：更新：
住宅租賃市場向好，有租客因擔人心頭好被搶，不惜提前承預租一伙正在裝修的青衣盈翠半島兩房戶，月租約2.38萬元。業主在2016年以760萬元買入，料租金回報約3.8厘。
中原地產高級資深分區營業經理黃國強表示，是次租賃成交為青衣盈翠半島1座中層H室，單用面積518平方呎，屬兩房間隔，望海景。業主最初以2.45萬元叫價放租，據知單位正進行翻新工程，未完工已獲租客搶先承租，議價後減租700元至以2.38萬元成交，呎租45.9元。
新租客為夫婦 預租正在裝修單位
至於，新租客為一對夫婦，因見單位望海景且有新裝修，加上市場租盤短缺，擔心待單位完工後才租會被他人捷足先登，故提前承租。
租金回報約3.8厘
據知，業主於2016年以760萬元買入單位，以是次租金計，料租金回報約3.8厘。 黃國強表示，屋苑本月暫錄得10宗租務成交，平至實用呎租約44元。
比卡超進駐羅素街！Pokémon卡店20萬短租舖王 租金較高位瀉八成收租王永倫3800萬沽沙田娛樂城全層 24年升值2750萬 教會承接林子峰放售上水天平新城商場連停車場 市值8.4億 每月收租420萬帳蝕逾38%實質有賺！灣仔兩千呎萬寧舖4390萬沽 業主靠收租補數
01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。