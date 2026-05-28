夫婦為搶心頭好、裝修中照預租！　每月2.38萬租盈翠半島兩房

住宅租賃市場向好，有租客因擔人心頭好被搶，不惜提前承預租一伙正在裝修的青衣盈翠半島兩房戶，月租約2.38萬元。業主在2016年以760萬元買入，料租金回報約3.8厘。



中原地產高級資深分區營業經理黃國強表示，是次租賃成交為青衣盈翠半島1座中層H室，單用面積518平方呎，屬兩房間隔，望海景。業主最初以2.45萬元叫價放租，據知單位正進行翻新工程，未完工已獲租客搶先承租，議價後減租700元至以2.38萬元成交，呎租45.9元。

青衣盈翠半島。（倪清江攝）

新租客為夫婦 預租正在裝修單位

至於，新租客為一對夫婦，因見單位望海景且有新裝修，加上市場租盤短缺，擔心待單位完工後才租會被他人捷足先登，故提前承租。

租金回報約3.8厘

據知，業主於2016年以760萬元買入單位，以是次租金計，料租金回報約3.8厘。 黃國強表示，屋苑本月暫錄得10宗租務成交，平至實用呎租約44元。

青衣盈翠半島。

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