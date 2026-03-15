美聯：首兩月工商舖註冊創四年高、商廈升幅最勁　惟金額跌逾三成

根據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料，2026年首兩個月工商舖註冊量（不包括過億公司及內部轉讓交易）合共錄得736宗，非但較去年同期升9.4%，更創出4年新高。成交顯著回暖，惟期內註冊金額卻按年減少33.4%至61.9億元，再次出現「量升額跌」的現象。



美聯集團行政總裁（住宅）暨美聯工商舖行政總裁馬泰陽認為，有此現象的主要原因，是受大手成交明顯減少所致。今年2月份，全港僅錄得兩宗逾億元的工商舖註冊成交，當中包括觀塘KT One全幢物業以1.5億元成交，以及一間本地護老院以約1.13億元買入紅磡富恒閣1至3樓舖位。

今年2月份，觀塘KT One全幢物業以1.5億元成交。（資料圖片）

工商舖首兩月交投按年齊升 惟註冊金額全線下跌

若以月度計算，2月份因受新春長假影響，整體工商舖註冊量仍錄366宗，按月僅微跌1.1%；期內註冊金額錄25.26億元，按月下跌約31%。

按板塊劃分，今年首兩個月工商舖三大板塊的註冊量按年齊升，當中以商廈的升幅最高，按年升21.2%，註冊量合共錄177宗；其次為升19.4%的商舖，共錄191宗註冊；至於工廈則錄368宗，按年亦微升0.3%。註冊金額則同步下跌，當中工廈錄19.8億元，按年減逾4成；商廈及商舖則分別按年跌28.5%及29.8%。

按板塊劃分，今年首兩個月工商舖三大板塊的註冊量按年齊升，當中以商廈的升幅最高，按年升21.2%，註冊量合共錄177宗。（美聯數據）

2月註冊量走勢各異 工廈唯一「量額齊升」

馬泰陽續指，如果只看2月的註冊量，則走勢各異。2月份工廈是唯一「量額齊升」的板塊，註冊量錄192宗，按月升9.1%，註冊金額錄10.4億元，按月升11.1%；商舖則出現「量升額跌」的情況，註冊量錄98宗，按月升5.4%；註冊金額錄8.6億元，按月跌32.6%。商廈出現「量額齊跌」，註冊量錄76宗，按月跌24.8%，註冊金額錄6.3億元，按月大跌56.7%。不過根據首兩個月的註冊數據，商廈仍然出現顯著的升幅，主要是因為1月的註冊量眾多所引致。

2月份工廈是唯一「量額齊升」的板塊，註冊量錄192宗，按月升9.1%，註冊金額錄10.4億元，按月升11.1%。（資料圖片）

乙廈租金回穩 甲廈空置改善

另一方面，工商舖價格與租金方面仍普遍呈回落趨勢。甲廈、工廈及商舖物業租售價持續下調，不過乙廈則逆市上升，租售價連續兩個月錄得升幅，為2023年11月以來首次。值得注意的是，乙廈租金自2025年9月見底後已連升約5.4%，反映該類物業具備回穩跡象。空置情況方面，指標甲廈空置率持續回落，最新為10.4%，較去年6月高位的11.6%已連續八個月下降，顯示企業承租意欲逐步提升，市場吸納力見改善。

指標甲廈空置率持續回落，最新為10.4%，較去年6月高位的11.6%已連續八個月下降。（資料圖片）

馬泰陽認為，首兩個月工商舖交投再現「量升額跌」，反映價格仍未擺脫「尋底」格局，市場仍在尋找支持點，短期內難言反彈。不過價格低迷，亦為買家提供「吸筍盤」良機，價低回報高吸引長線投資客及用家出動「撈貨」，致令成交出現顯著升幅。

關注中東局勢 首季工商舖宗數料按年升近5%

展望後市，馬泰陽表示，需密切留意中東戰爭發展，防範其引發環球金融市場波動。若戰事能於短期內緩和，相信對本地工商舖市場影響有限。本地市場主要取決於香港經濟基本面，若經濟續見復甦，預料今年首季工商舖註冊宗數有望達1,100宗，按年升近5%，租售價則維持窄幅上落。同時，不排除地緣政治緊張與外圍波動反令香港成為資金的「避險天堂」。在好淡並存之下，他預期今年工商舖整體註冊或將延續「量升額跌」的格局。