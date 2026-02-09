低迷工商舖市現短炒 炒家368萬沽荃灣逾千呎工廈 10個月升逾2成
撰文：黃祐樺
出版：更新：
樓市回暖，竟帶動低迷的工商舖市場出現短炒，荃灣金岸科技中心（前稱為國際企業中心二期IEC 2）新近有兩宗短炒獲利個案，涉及為低層及中層逾千呎單位， 該兩名業主在2025年向發展商以382萬元及368萬元買入，各持貨5個月及10個月，最終帳面獲利48萬元及62萬元離場。
中原（工商舖）工商部董事劉重興表示，是次成交為荃灣金岸科技中心低層03室，面積約1,195平方呎，新近以約430萬元沽出。據知，原業主最初以382萬元向發展商一手購入後，持貨僅5個月，帳面獲利約48萬元，物業期內升值約12.57%。
另一宗短炒同屬荃灣金岸科技中心中層07室，面積約1,062平方呎，新近以約368萬元成交沽出。據知，原業主為投資者，在最初以約306萬元同樣向發展商一手購入，持貨10個月，帳面獲利約62萬元，物業期內升值逾兩成。
翻查資料，荃灣金岸科技中心屬工廈物業，前稱為國際企業中心二期IEC 2，發展商為第一集團，於2021年落成。
料新年後部份發展商及業主因應市況調整售價
劉重興表示，隨著市況漸見明朗，加上工商物業呎租價逐漸回升，細價工商物業入場門檻較低，投資回報亦相對理想，預料短炒風氣有機會由工商一手物業，蔓延至傳統細價工商物業上。同時在入市氣氛升溫下，預料新年後部份發展商及業主會部署因應市況而調整售價。
