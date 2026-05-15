美聯：首四月工商舖註冊額量創四年新高　甲廈上半年租金看升3%

工商舖市場轉旺。根據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處數據，2026年首四個月全港工商舖註冊量合共錄得1,608宗，按年上升約5.4%；同期註冊金額錄得約176.1億元，按年上升約6.8%，額量同創四年同期新高。



美聯集團行政總裁（住宅）暨美聯工商舖行政總裁馬泰陽表示，現時工商舖物業仍處於價格整固期，售價未見顯著反彈，但正因如此，吸引資金趁低吸納，帶動成交量及金額同步回升。量額同步上升，更是反映市場資金持續流入工商舖物業，在價格尚未明顯回升的階段，推動整體交投逐步向近年高位靠攏。



大刁帶動成交金額上升 逾億元成交創新高

若以4月份市況作分析，工商舖註冊量錄得452宗，按月上升約7.6%，連續兩個月上升並創12個月新高；註冊金額錄得約69.1億元，按月急升約53.0%，亦創今年以來新高。馬泰陽指出，註冊金額上升的主要原因，是大刁起動，4月份共錄得5宗逾億元成交，數目為三個月最多，逾億元成交金額合共錄得42.3億元，已經創出自2025年5月以來的新高，顯示大額資金開始加快入市步伐，進一步印證市場承接力正在增強。

四月份工商舖註冊量齊升

工商舖三大板塊4月份的註冊量一同上升，尤其是商廈市場表現持續改善，不但額量齊升，而且升幅跑贏大市。4月份商廈註冊量錄得113宗，按月上升約18.9%，創5個月新高；註冊金額錄得約47.2億元，按月大幅上升約1.35倍，更創11個月新高。反映資金流向商廈等核心資產，成為帶動整體工商舖市場反彈的重要動力。

甲乙廈租金齊回升 多區空置率明顯改善

相比售價仍處調整階段，租金表現則率先回暖。甲級寫字樓租金於今年首四個月累升約2.0%，並創自2025年9月以來的七個月新高，反映租務需求逐步改善，租金正出現「追落後」情況。空置率持續回落亦為市場修復提供基礎。4月份指標甲廈空置率重返單位數水平，跌穿10%至9.6%，為2022年8月以來首見；核心區表現更為理想，中上環及金鐘指標甲廈空置率降至7.4%，創五年半新低，尖沙咀指標甲廈亦回落至4.6%，為2019年以來低位。此外，東九龍及北角等區的空置率亦錄得明顯改善，反映整體吸納能力正在擴散。

美聯馬泰陽：料今年上半年甲廈租金升約3%

馬泰陽指出，隨著空置率回落及租金回升，將逐步提升工商舖物業的回報，為資產價格帶來支持，是吸引資金持續流入的重要原因。隨著新的商業樓面供應減少，加上政府暫停推出商業地，令市場供應壓力有所紓緩，供求關係逐步改善，進一步推動空置率回落及租金回升。預期今年上半年甲廈租金可錄得約3%的升幅。

整體而言，雖然工商舖售價短期內仍未具備大幅反彈條件，但在租金回升、空置率改善及成交活躍的帶動下，市場正逐步由低位修復，預料資金將持續流入，支持工商舖交投維持於較高水平。

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