美聯：首季工商舖註冊量創4年同期新高　資金活躍於「尋寶」活動

工商舖交投轉旺。根據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處數據，今年首季工商舖註冊量合共錄得1,156宗，按年上升8.5%，創四年同期新高，惟註冊金額僅錄得107億元，則按年下跌約13.8%。



值得留意的是，工商舖物業的季度註冊量，已經連續六季突破千宗水平，是為自2022年後最長紀錄。美聯集團行政總裁（住宅）暨美聯工商舖行政總裁馬泰陽認為，成交持續企穩，反映工商舖物業的買賣價格大幅跌回調後，不斷吸引資金回流吸納。

受二手成交帶動 三月份全港工商舖註冊額量齊升

若以單月計算，今年3月全港工商舖合共錄得約420宗買賣註冊，按月增加約14.8%，創下8個月新高；期內註冊金額達45.2億元，按月升約78.8%，出現「額量齊升」的情況。馬泰陽表示，3月份工商舖註冊宗數再度突破四百宗水平，主要由二手成交帶動，顯示市場資金仍活躍於「尋寶」活動，並非單靠一手推盤刺激。他指出，在價格仍未止跌的環境下，具實力買家趁低吸納，成為推動成交的主力。

美聯集團行政總裁（住宅）暨美聯工商舖行政總裁馬泰陽。（代理提供）

註冊金額大幅反彈 受矚目個案帶動

3月份工商舖的註冊金額升幅遠超註冊量，馬泰陽認為，可見市場雖然仍在調整期，但是成交動力持續增強，反映資金正進一步流入，導致大額成交暢旺。升幅主要來自兩宗大型商廈成交：包括大新銀行以近8.4億元購入黃竹坑偉華匯10層樓面，以及鷹君集團以約2.51億元購入金鐘力寶中心第一座38樓全層。該兩宗交易合共佔月內註冊金額逾兩成，推動整體金額出現明顯反彈。

馬泰陽指出，大型機構及本地財團再度出手，反映部分長線投資者對香港核心區寫字樓資產仍具信心。當價格調整至合理區間後，核心及鄰近地段優質物業的吸引力自然浮現。他認為差價成交趨勢或延續至第二季。

乙廈逆市跑出 甲廈空置率三年低

2026年首季，工商舖三大板塊的成交齊升，而且齊創出四年同期新高，不過價格表現分化。乙廈售價累升2.6%，成為唯一錄得升幅板塊；相反，甲廈及工廈售價分別下跌2.7%及2.0%。馬泰陽分析指，乙廈成交主要集中於核心商貿區邊陲地段，受惠價格調整較早，吸引具自用需求的中小企業承接。

租金方面，三大板塊的變幅均低於1%，市場仍屬「價穩量穩」格局。不過值得留意的是，甲級寫字樓空置率已連續9個月回落，降至10.2%，為近3年新低。當中中環區受置地旗下物業租務表現改善帶動，空置率回落至疫情後低位；尖沙咀地區亦逼近去年5.2%的谷底水平，顯示優質地段物業承租力見增強。

2026年首季，乙廈售價累升2.6%，成為唯一錄得升幅板塊；相反，甲廈及工廈售價分別下跌2.7%及2.0%。（蔡偉南攝）

成交料維持高位 惟升幅有限

展望第二季，馬泰陽預期，在首季成交量維持高企，加上美伊戰火未息，相信短期內市場未必出現更大升幅，料成交保持穩定。中東戰事持續令環球資金趨向審慎，本地投資氣氛或受一定牽制。不過，由於戰事對本港直接影響有限，加上本地經濟逐步修復，利好利淡因素互相抵銷，預料第二季工商舖成交量可維持與首季相若水平。

租售價方面，馬泰陽認為，市場信心仍在恢復階段，短期難出現方向性突破。整體租售價將可能維持窄幅上落，買家仍會集中尋找性價比高的項目入市。若宏觀風險未惡化，下半年市場有望進一步穩定。

展望第二季，馬泰陽預期，在首季成交量維持高企，加上美伊戰火未息，相信短期內市場未必出現更大升幅，料成交保持穩定（蔡偉南攝）

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