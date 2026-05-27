新世界清貨尾！長沙灣甲廈83永康街劈價30%　呎價低見7100元

商業房地產繼續受壓，發展商寫字樓貨尾大減價求售。市場消息透露，新世界（0017）長沙灣甲廈「83永康街」大幅劈價30%，呎價低見7,100元，售價710萬元起。



據「83永康街」最新價單，全新加推的8個單位，全部位於7樓低層，定價介乎約714萬至970萬元，面積約966至1,326平方呎，呎價介乎約7,100至7,500元， 其中7樓A06室定價761萬元，呎價約7,400元，考慮樓層及景觀等因素，該批單位定價比之前同類型單位折讓約30%。

翻查資料，「83永康街」早於2024年4月份推出拆售，當時該廈以現樓形式開售，首批單位以「商圈起動價 」推出，呎價11,715至13,942元，入場費約721萬元起。

參考過往成交資料，「83永康街」12樓A06室，較早前成交價高達約1,126萬元，呎價約1.09萬元。

「83永康街 」樓高28層，其中5樓或以上屬寫字樓部分 , 全層面積則約18,946至19,216平方呎 , 每層均設行政人員洗手間 、育嬰室及茶水間等。

項目的基座商場，在2025年8月份獲投資者以約1.2億元購入作長線投資，以商場建築面積約8,660平方呎成交計算，平均成交呎價逾1.38萬元。

↓83永康街甲廈↓

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