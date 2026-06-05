CCL按周微升0.31%　再創逾2年半新高　年內升幅近一成

近期 ,整體樓市成交暢旺，樓價升勢延續。中原城市領先指數CCL最新報157.94點，按周再升0.31% , 再創2023年9月底後140周（逾2年半）新高。



中美關係緩和 對樓市有正面支持

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，指數反映5月13至15日美國總統特朗普訪華、中美元首會晤當周的市況。中美達成建設性戰略穩定關係，地緣政治緊張氣氛緩和，對本港樓市有正面支持。

CCL較去年低位累積回升迫近兩成

再者，用家及投資者積極入市，新盤銷售持續理想，發展商策略求量亦開始求價，業主反價亦獲買家追價承接，整體成交暢旺，樓價升勢延續。CCL再創2023年9月底後140周（逾2年半）新高，今年樓價已升近一成，較去年低位累積回升進一步迫近兩成。CCL距離第三季目標165點（即2023年8月初油塘親海駅II公布首張價單前的水平），只要升7.06點或4.47%便達到。

較去年低位累彈16.85% 仍較歷史高位跌17.46%

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升16.85%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升17.09%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升16.25%，較2021年8月191.34點歷史高位跌17.46%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報160.11點，按周升0.48%。CCL（中小型單位）報158.49點，按周升0.41%。CCL Mass及CCL（中小型單位）分別連升3周及10周，累升1.83%及5.02%，齊創2023年9月初後143周（逾2年半）新高。CCL（大型單位）報155.07點，按周跌0.24%，連跌2周共2.17%，指數仍為2023年12月中後128周（近2年半）第6高。

四區樓價連續2周二升二跌。九龍CCL_Mass報158.88點，按周升1.74%，指數創2023年8月初後147周（近3年）新高。新界西CCL_Mass報144.64點，按周升0.35%，連升5周共4.25%，指數創2023年10月初後138周（逾2年半）新高。港島CCL_Mass報161.18點，按周跌0.40%，連跌2周共0.98%，指數仍為2023年9月底後140周（逾2年半）第3高。新界東CCL_Mass報169.42點，按周跌0.60%，指數仍為2023年11月中後133周（逾2年半）第5高。

CCL今年暫時累升9.60%

2026年計，CCL暫時累升9.60%，CCL Mass升10.28%，CCL（中小型單位）升9.97%，CCL（大型單位）升7.61%，港島升15.00%，九龍升9.78%，新界東升6.81%，新界西升8.97%。

2026年計，CCL暫時累升9.60%，CCL Mass升10.28%，CCL（中小型單位）升9.97%，CCL（大型單位）升7.61% 。

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