CCL報155.58點　連升3周共1.24%　樓價今年暫累升7.96%

中原城市領先指數CCL最新報155.58點，按周升0.24%，是4月19日中銀提高按揭現金回贈當周的市況。美伊局勢反覆，但本港樓市未受衝擊，新盤持續熱銷，而且大型銀行相繼推出不同的按揭優惠計劃吸客，刺激二手市道活躍，樓價連升3周共1.24%，創2023年10月初後逾2年半新高。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL只要再升0.42點或0.27%，便會到達156點目標。樓價今年暫累升7.96%，並已較去年低位回升逾一成半，在業主大幅收窄議價空間的情況下，近期二手成交開始減慢，或影響第二季後期樓價升幅放緩。



較2021年歷史高位仍跌18.69%

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升15.11%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升15.34%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升14.51%，較2021年8月191.34點歷史高位跌18.69%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報157.48點，按周升0.44%，連升3周共1.76%。CCL（中小型單位）報155.84點，按周升0.46%，連升6周共3.27%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊創2023年9月底逾2年半新高。CCL（大型單位）報154.24點，按周跌0.89%，指數仍為2024年1月初後近2年半第4高。

四區樓價三升一跌

四區樓價三升一跌。新界西CCL_Mass報140.35點，按周升1.15%，指數上周跌逾1%後今周反彈，創2023年11月中後近2年半次高。九龍CCL_Mass報154.74點，按周升0.40%，連升2周共1.49%，指數創2023年9月初後逾2年半新高。

新界東CCL_Mass報171.06點，按周升0.39%，連升3周共3.00%，創2023年9月中後逾2年半新高。港島CCL_Mass報159.72點，按周微跌0.08%，連升2周後企穩，指數仍為2023年9月底後逾2年半次高。

CCL暫時累升7.96%

2026年計，CCL暫時累升7.96%，CCL Mass升8.47%，CCL（中小型單位）升8.13%，CCL（大型單位）升7.04%，港島升13.96%，九龍升6.92%，新界東升7.84%，新界西升5.74%。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。