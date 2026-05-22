CCL報157.49點　連升5周共2.49%　今年樓價升幅迫近一成

中原城市領先指數CCL最新報157.49點，按周升0.86%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，樓市氣氛暢旺，新盤提價推售，銷情依然熾熱，買家入市意欲強勁，縱使業主反價亦追價承接，二手成交活躍，樓價繼續穩步上揚。



CCL連升5周共2.49%，創2023年9月底後138周（逾2年半）新高。樓價不斷向上突破，今年升幅已迫近一成，指數逐步邁向第三季目標165點（即2023年8月初油塘親海駅II公布首張價單前的水平），現時相差7.51點或4.77%。



較2021年歷史高位仍跌17.69%

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升16.52%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升16.75%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升15.92%，較2021年8月191.34點歷史高位跌幅進一步收窄至17.69%。

四區樓價三升一跌

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報158.67點，按周升0.92%。CCL（中小型單位）報157.29點，按周升0.92%，連升8周共4.23%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊創2023年9月中後139周（逾2年半）新高。CCL（大型單位）報158.51點，按周升0.59%，連升2周共2.77%，指數創2023年11月中後131周（逾2年半）新高。

四區樓價三升一跌。港島CCL_Mass報162.77點，按周升3.03%，升幅32周以來最大，連跌2周後反彈，指數創2023年9月中後139周（逾2年半）新高。九龍CCL_Mass報156.23點，按周升0.61%，連升4周共2.47%，指數創2023年8月底後142周（逾2年半）新高。新界西CCL_Mass報141.86點，按周升0.64%，連升3周共2.24%，指數創2023年10月底後134周（逾2年半）新高。新界東CCL_Mass報168.24點，按周跌1.04%，連跌2周共1.65%，指數仍為2023年11月底後129周（近2年半）第6高。

CCL今年暫時累升9.28%

2026年計，CCL暫時累升9.28%，CCL Mass升9.29%，CCL（中小型單位）升9.14%，CCL（大型單位）升10.00%，港島升16.13%，九龍升7.95%，新界東升6.06%，新界西升6.88%。

2026年計，CCL暫時累升9.28%，CCL Mass升9.29%，CCL（中小型單位）升9.14%，CCL（大型單位）升10.00%.（資料圖片）

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