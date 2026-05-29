CCL按周微跌0.03%　連升5周後高位整固

中原城市領先指數CCL最新報157.45點，按周微跌0.03%。多個新盤開售熱賣搶去焦點，而且不少二手筍盤已被消耗，CCL連升5周後輕微回軟，但指數連續2周高企157點以上，仍為2023年9月底後139周（逾2年半）次高。



該行指，隨著樓市向好，業主持續大幅收窄議價空間，加上封盤反價下盤源減少，影響二手成交減慢，但有大型銀行調高小額按揭貸款現金回贈，相信繼續支持短期樓價向升未變，惟升幅可能略為放緩。第三季CCL目標165點（即2023年8月初油塘親海駅II公布首張價單前的水平），現時相差7.55點或4.80%。



自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升16.49%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升16.72%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升15.89%，較2021年8月191.34點歷史高位跌17.71%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報159.35點，按周升0.43%。CCL（中小型單位）報157.84點，按周升0.35%。CCL Mass及CCL（中小型單位）分別連升2周及9周，累升1.35%及4.59%，齊創2023年9月初後141周（逾2年半）新高。CCL（大型單位）報155.44點，按周跌1.94%，連升2周後回落，指數仍為2023年12月初後129周（近2年半）第4高。

四區樓價，新界兩區升，港九市區跌。新界西CCL_Mass報144.14點，按周升1.61%，連升4周共3.88%，指數創2023年10月初後137周（逾2年半）新高。新界東CCL_Mass報170.44點，按周升1.31%，結束2周連跌，指數創2023年9月中後140周（逾2年半）次高。

九龍CCL_Mass報156.16點，按周微跌0.04%，連升4周後橫行，指數仍為2023年8月底後143周（逾2年半）次高。港島CCL_Mass報161.83點，按周跌0.58%，上周升逾3%後今周回軟，指數仍為2023年9月底後139周（逾2年半）次高。

CCL今年暫時累升9.26%

2026年計，CCL暫時累升9.26%，CCL Mass升9.76%，CCL（中小型單位）升9.52%，CCL（大型單位）升7.87%，港島升15.46%，九龍升7.90%，新界東升7.45%，新界西升8.60%。

2026年計，CCL暫時累升9.28%，CCL Mass升9.29%，CCL（中小型單位）升9.14%，CCL（大型單位）升10.00%.（資料圖片）

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