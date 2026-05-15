CCL報156.14點　連升4周共1.61%　樓價今年暫累升8.35%

中原城市領先指數CCL最新報156.14點，按周升0.36%。樓市氣氛持續暢旺，新盤即日售罄，二手買家的入市意欲強勁，CCL成功升穿156點，指數連升4周共1.61%，創2023年10月初後135周（逾2年半）新高。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，業主封盤反價日漸普遍，部份二手買家願意追價入市，樓價升勢未止，展望第三季CCL挑戰165點（即2023年8月初油塘親海駅II公布首張價單前的水平），現時相差8.86點或5.67%。



較2021年歷史高位仍跌18.4%

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升15.52%。

CCL較2025年3月財案前134.89點低位升15.75%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升14.93%，較2021年8月191.34點歷史高位跌幅進一步收窄至18.40%。

中原城市領先指數CCL最新報156.14點，按周升0.36%。（中原數據）

四區樓價二升二跌

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報157.23點，按周微跌0.16%，連升3周後回軟，指數仍為2023年9月底後137周（逾2年半）次高。CCL（中小型單位）報155.85點，按周微升0.01%，連升7周共3.27%，指數創2023年9月底後137周（逾2年半）新高。CCL（大型單位）報157.58點，按周升2.17%，升幅5周以來最大，指數創2023年11月中後130周（2年半）新高。

四區樓價二升二跌。新界西CCL_Mass報140.96點，按周升0.43%，連升2周共1.59%，指數創2023年11月中後130周（2年半）新高。九龍CCL_Mass報155.28點，按周升0.35%，連升3周共1.84%，指數創2023年9月初後140周（逾2年半）新高。新界東CCL_Mass報170.01點，按周跌0.61%，終止3周連升，指數仍為2023年9月中後138周（逾2年半）第3高。港島CCL_Mass報157.98點，按周跌1.09%，連跌2周共1.17%，指數仍為2023年10月底後132周（逾2年半）第3高。

CCL今年暫時累升8.35%

2026年計，CCL暫時累升8.35%，CCL Mass升8.30%，CCL（中小型單位）升8.14%，CCL（大型單位）升9.35%，港島升12.71%，九龍升7.29%，新界東升7.18%，新界西升6.20%。

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