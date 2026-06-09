年輕租客「升呢」！擲813萬買利．晴灣23做業主　兩房5年微蝕2.4%

二手市場轉旺，有年輕租客新近決定「租轉買」入市做業主。大角咀利．晴灣23一伙兩房戶新近獲年輕租客買入，成交價813萬元。而原業主持貨5年，帳面蝕讓約20萬元或貶值約2.4%。



放盤三周813萬蝕沽

美聯物業分行首席高級營業經理秦敏華表示，是次成交為大角咀利．晴灣23中層F室，實用面積約466平方呎，屬兩房間隔，座向東方。原業主放盤約三周終以813萬元沽出，呎價17,446元。

5年帳面微蝕2.4%

至於，新買家為年輕用家，有感每月租金支出不斷上升，與其繼續租樓不如入市自置物業，因鍾情單位間隔合意，單位以梗廚及明廁設計，故決定「零議價」以813萬元承接單位。

據知，原業主於2021年6月以約833萬元購入上述單位，持貨至今約5年，是次轉手帳面蝕讓約20萬元，單位期內貶值約2.4%。

大角咀利．晴灣23。

一年6宗蝕讓成交 最勁輸27%

翻查資料，如連同今次成交大角咀利．晴灣23在過去一年共錄6宗蝕讓成交，蝕幅2.4%至27%不等。最勁一宗為中層B室，實用面積326平方呎，屬一房間隔，於今年3月以400萬元沽出，原業主持貨5年帳蝕27%離場。

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