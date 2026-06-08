太古城兩房1240萬沽　吸4組客搶購終賣貴20萬　重返2019年高位

二手市場轉旺， 太古城有兩房單位推出4日放售即獲四組準買家洽購，最終「反價」20萬元至1,240萬元沽出，單位至今3年，帳面升值40萬元或3.3%。



太古城兩房1240萬沽

中原地產副區域營業董事張光耀表示，是次成交為太古城景天閣中層A室，實用面積592平方呎，屬兩房間隔，望內園池景。原業主在4日前以1,220萬元叫價放盤，即吸引4組客人洽購，最終反價20萬元，以1,240萬元沽出，呎價約20,946元，成交價重返2019年高位，創屋苑同類單位約7年新高。

+ 4

高估價最多逾一成

另據網上銀行估價資料，上述單位恒生銀行估價為1,209萬元，而中銀估價則為1,120萬元。即最新成交價較估價高最多2.6至10.7%。

據知，原業主於2023年6月以1,200萬元購入單位，持貨至今3年，是次轉手帳面獲利40萬元，單位期內升值3.3%。

鰂魚涌太古城。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。