美聯去年首11個月稅前溢利4.6億升兩成　主席黃建業料樓價升10%

住宅樓市轉旺。美聯集團主席黃建業預期，2026年本港樓市將再現「價量齊升」。樓價方面，預期全年升10%，攀升至2023年8月水平，創自2017年後的九年來最大按年升幅。



成交方面，全年一手成交料達21,000宗，按年升5%，再創一手條例後紀錄新高，二手成交料達50,000宗，按年亦升5%，並創5年新高，屆時將為2017年後再度出現連續兩年「價量齊升」的情況。

不過黃建業亦提醒，若利淡因素抬頭，有可能拖慢或阻礙樓市升勢，尤其是地緣政治因素，以及潛在的戰爭威脅，皆是必須留意的變數，足以左右大局。

睇好豪宅跑贏大市

在眾多住宅樓市板塊之中，黃建業最睇好豪宅，主要原因是金股皆旺，恒指有望創近年新高，觸發財富效應，得益者有機會套股換樓，帶動豪宅交投跑贏大市。今年1月(截至27日)逾億元超級豪宅一手成交量已錄25宗，較去年12月13宗按月飆升逾92%，打破2017年3月紀錄高位22宗，創自2013年一手銷售條例實施後的單月新高。黃建業表示，相信逾億元一手豪宅全年交投甚至有望打破2018年創下的109宗紀錄。

美聯集團主席黃建業。

副主席黃靜怡：美聯促成一手交投量激增逾30%

美聯副主席黃靜怡指出，據集團截至2025年11月30日止十一個月之未經審核綜合管理賬目之初步審閱，並根據本集團現有之資料，該管理賬目錄得稅前溢利約4.6億元，已較2024年全年度之稅前溢利約港幣3.71億元，超出多於20%。因此，預期本集團於截至2025年12月31日止年度將錄得顯著的盈利上升。

她又指，總計2025年全年，由美聯促成的一手成交宗數激增超過30%，新盤銷售冠軍數目按年大升63%；千萬分行數目按年升約16%，年薪逾百萬精英人數按年遞增；同事入息中位數按年上升，升幅高於香港的按年升幅；更是唯一大型代理全年分行規模及人手均「正增長」。