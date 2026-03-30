美聯主席黃建業料樓價升10%　若「意外加息」將影響港資金流動性

住宅樓市回暖，美聯集團主席黃建業表示，由於首季交投升幅顯著，次季樓市或按季「價升量微跌」，惟相信港樓表現強韌，若若戰爭平息，下半年樓市將「轉彎入直路」，第三季起有機會喘定再上，恢復增速，維持全年樓市「價量齊升」預測，全年樓價料仍升約10%。



不過他指出，目前市場基調仍預期今年環球利率維持高位略為偏軟的格局，一旦通脹再度抬頭而引發「意外加息」，香港資金流動性亦難免受到衝擊。若經濟前景變得不明朗，或降低換樓意欲，屆時將影響物業成交。



戰爭爆發後股市、金價、虛擬貨幣齊跌 樓市未受影響

美聯集團主席黃建業認為，環球波動，但是「戰亂樓價穩，磚頭文化顯」，首季港樓逆市價量齊升，表現勝預期，惟強調現時的數據未反映戰爭的影響，須審慎注意油價及息口走勢。他又認為，地緣政治成為環球市場的最大變數，如今戰爭爆發，股市、金價、虛擬貨幣等投資產品的價格均自年內高位回落一成至近三成。港樓是少數未受影響的資產，無論價量表現均勝預期，反映換樓客及用家入市信心持續回升。

美聯集團主席黃建業。

「磚頭文化」避險價值重現 成資金避風港

黃建業認為，首季樓市價量表現皆勝於預期，除了承接去年下半年的強勢，亦可能由於避險情緒升溫，投資者故意避開高度波動的股市、加密貨幣等板塊，資金轉流入港樓等實體資產，「磚頭文化」的避險價值重現。及至戰事爆發，推高油價，增加通脹及減息變數，但是香港背靠祖國，連通國際，發展穩定，一如以往成為資金避風港。

戰事期間，一個月Hibor曾一度回落至約1.95%，雖然之後回升，但是Hibor下跌已反映資金流動性充裕，按揭負擔穩定，部份可能已流入樓市，甚至有國際及區內資金或已透過港樓作中長線配置，加上政府已經優化樓市政策，均有利釋放本地及新香港人需求。

首季大手客入市增 換樓鏈啟動

首季大市走勢凌厲，投資客加快入市，據美聯物業研究中心綜合土地註冊處的資料，已知的一手大手客(即同一買家於同一月份及同一新盤購入多於一個單位)於今年首季(截至3月20日)，共錄得262宗，按年大升逾1.2倍；涉及單位達700伙，按年大升約1.37倍，涉及金額達70.2億元，更升逾1.4倍。雖然鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，註冊個案一般主要反映一個月前市況，但是就近期新盤銷情暢旺所見，大手客入市未有因戰爭而猶豫，反映投資者對本港樓市的信心。

如果將大手客分為本地買家、內地買家及公司買家，今年首季三類買家的入市數目全面上升，若單以本地買家與內地買家作比較，當中本地買家一手大手客入市明顯更積極(見表一)。黃建業指出，本地大手買家入市較內地買家積極，情況罕見。由於大手客不少為投資者，首季大手客入市踴躍，作長線投資部署，可反映市場對後市極具信心。

戰爭與油價成關鍵 留意息口及通脹走勢

黃建業強調，對樓市前景維持審慎樂觀。不過，戰爭對環球經濟的影響並未完全浮現，須時刻關注息口及油價走勢。若中東局勢持續升溫並演變為長期事件，將推高輸入型通脹壓力，迫使主要央行延後減息，最嚴重甚至重啟加息，屆時環球資產價格會受壓。目前市場基調仍預期今年環球利率維持高位略為偏軟的格局，一旦通脹再度抬頭而引發「意外加息」，香港資金流動性亦難免受到衝擊。若經濟前景變得不明朗，或降低換樓意欲，屆時將影響物業成交。

黃建業相信，經過首季價量一輪急升之後，次季樓市交投或放緩，主要原因除了戰爭外，亦是因為首季樓市升幅勁，基數太高，購買力需恢復；料次季樓價仍錄升幅，但是升幅可能放緩。黃建業又認為，港樓基本因素不變，料持續成為資金的「避風港」，交投於次季輕微降溫，可為後市製造更健康發展的條件，相信下半年樓市將「轉彎入直路」，稍為喘定之後，若戰爭平息，於第三季開始重拾升勢。整體樓市上升形態的基調未受影響，維持樓市「價量齊升」的全年預測，但是仍要密切留意環球政經變化及息口的走勢，隨時做好兩手準備。

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