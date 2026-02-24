美聯主席黃建業：樓市已谷底反彈　不需新增任何刺激措施

近月香港樓市回暖，市場更憧憬政府推出刺激樓市措施，不過美聯集團（1200）主席黃建業認為，近期樓市表現不錯，坦言政府不需要做任何措施推動樓市，又指樓市已經谷底反彈並進入上升周期，反而希望政府不要重推出雙倍印花稅或其他辣招等。又指政府應在市民零售消費方面「做多少少」。



對於坊間討論百元印花稅門檻由原來價值400萬元或以下物業，放寬至600萬元或以下物業，黃建業表示，可考慮輕微放寬。而坊間討論的MPF買樓，他則指原意是好，惟細節需要再傾談。

黃建業：財富效應逐步滲透至物業市場

美聯主席黃建業又指，樓市利好因素浮現。首先，金融業表現暢旺，帶動整體經濟繁榮，財富效應逐步滲透至物業市場；其次，地產股預計將跑贏大市。他續稱，隨著本港旅遊業持續復甦，來港旅客人數增加，加上供平過租再度出現，加速用家由租轉買的決定；而移民迴流潮亦出現，近期回流客數目顯著增多，為樓市注入需求。

此外，美元貶值趨勢下，實物資產如物業的保值功能更受重視，吸引包括內地客在內的首置客加快入市步伐。

住宅市場迎來「陽春市」 呈現價量齊升格局

回顧集團表現，美聯集團行政總裁（住宅）馬泰陽表示，集團去年業績表現理想，旗下四大業務去年錄得約20%的增長。集團在2026年將加快發展步伐，他透露，首季已增設多間分行，其中兩間選址屯門及天水圍，這兩區均屬北部都會區的重點發展地帶。展望後市，他認為在多項利好因素支持下，樓市升勢有望延續，因此集團對前景極為樂觀。

他透露，今年一月市場已出現明顯的追價入市及零議價成交個案，是樓市見底回升的強烈信號，住宅市場更迎來「陽春市」，呈現價量齊升的格局，預測2026年全年樓價可錄得約10%的升幅。

寄望「明天會更好」 料工商舖交投量升一成

相比之下，工商鋪市場的復甦步伐則較為緩慢。黃建業坦言，受網購等經營模式轉變影響，商舖物業需要更多時間，才能找到明確的價格支持點。他預期工商鋪全年交投量約有一成左右的升幅，並寄望「明天會更好」。他特別提到，零售及消費市道仍然疲弱，不少工商舖業主經營困難，情況「好慘」，希望政府能推出措施幫助他們。