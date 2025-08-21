美聯中期賺1.5億　主席黃建業料樓價升3至5%　倡放寬投資移民

美聯集團（1200）今日發表樓市前瞻及中期業績。美聯表示截至6月30日收益錄得約25億元；權益持有人應佔溢利約1.5億元，2024年同期則錄得應佔溢利約1.7億元。



另外，美聯集團主席黃建業表示，寬減印花稅、息口回落、租金破頂及供應見頂等利好因素「四箭齊發」，「磚頭文化」復現，相信利好因素將繼續為物業交投帶來支持，預期今年樓價有力回升3%至5%，並預計一手成交創紀錄新高，上調全年二手成交預測至4.5萬宗，創4年新高。其次，他建議施政報告可推出「中港跨境購房通」，刺激國內投資者入市。以及考慮全面放寬投資移民至購買任何樓價的物業，樓價全數計入投資額，以鼓勵置業投資移民。



美聯集團最新公佈2025年中期業績，截至6月30日止年度，收益錄得約港幣25億元；權益持有人應佔溢利約港幣1.5億元，2024年同期則錄得應佔溢利約港幣1.7億元。集團表示儘管業績期內未有重大樓市政策變動，惟本中期業績仍見穩健，主要得益於本集團強韌而且靈活的業務模式，以及集團把握香港樓市新趨勢的能力。

另外業績期內，集團持續錄得盈利，雖然盈利較去年同期減少，但是對比2024下半年卻出現增長。

利好因素「四箭齊發」 樓價逐漸「走出谷底 重返升軌」

美聯集團主席黃建業同時發表對今年樓市的前瞻，他指出，上半年香港雖然一度受到貿易戰的衝擊，樓價持續沉底，但是股市表現活躍，IPO集資額冠絕全球。更重要的是出現寬減印花稅、息口回落、租金破頂及供應見頂等利好因素「四箭齊發」，為樓價迅速找到支持位，逐漸「走出谷底，重返升軌」。首先是特區政府於年初的「財政預算案」提出將百元印花稅擴展到400萬元以下物業，降低置業成本，吸引買家購入細價樓，並抵銷美國發起貿易戰的負面影響。

新盤高庫存問題緩和

與此同時，一直困擾本港樓市的高庫存問題有緩和的跡象。據美聯物業研究中心資料顯示，截至今年7月份，累積貨尾量約為20,239個，按月下跌約3.2%，而且更連跌6個月，累減約12.5%，創出2023年8月後的2年新低。新盤熱銷，去貨極快，新供應料將逐步減少，預計未來供應數字有望跌穿10萬伙水平，有利樓價平穩向好。

租金是帶動樓市的另一重要推動力。據美聯「租金走勢圖」7月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約38.55元，按月上升約0.65%，不單連續6個月錄得升幅，並創出歷史新高;推動置業自住需求，亦刺激投資需求，為樓市提供持續上升動力。

樓市現3大新格局 港人購買力抬頭 入市信心恢復

黃建業認為，以上因素不單為樓價帶來支持，更令本港樓市出現新的格局，首先是細價樓主導大市。今年首7個月600萬或以下一手私宅成交量超越6,200宗，佔比首次超越5成水平，同創一手住宅物業銷售條例後新高。第二整體住宅物業呈「量升額跌」，反映今年較早前樓價下跌，亦是因為上半年的樓市是由細價樓帶動的緣故。

第三，本地港人購買力抬頭，綜合土地註冊處註冊個案，按已知買家姓名作分析，今年首7個月本地買家(以買家姓名的英文拼音鑒別)佔個人買家於香港樓市一手私宅註冊量額比率達到66.8%，自2022年後首次回升，並重越50%的水平(見圖)。

港人信心迅速恢復、料全年樓價上升3%至5%

黃建業認為，本地港人的購買力重新抬頭，反映他們對後市的信心正在迅速恢復，「磚頭文化」的價值復現，趁樓價處於低位積極入市。下半年美國很大機會減息，令低息環境有望持續，有助提振港人的入市意慾，為後市帶來支持。樓市「雲開見月明」 全年料「價量齊升」

黃建業預期全年樓價將出現約3%至5%的升幅。升幅高低視乎新一份《施政報告》的內容，以及美國與香港的息口走勢。相信全年將重現「價量齊升」，樓價上升可進一步刺激成交。

倡放寬投資移民客購買任何物業、推出「中港跨境購房通」

黃建業強調，雖然樓市已扭轉形勢，惟利淡因素仍有機會抬頭，特別是失業率回升，加上短期房屋供應充足，庫存壓力仍存，相信樓價未有大幅上升的空間。黃建業認為樓市上升的最大動力，一定是推動經濟發展。不過，本地的零售、飲食、旅遊等消費支柱仍面對重重挑戰，須得到政策及稅務扶持，為未來發展增添動力。只要各行百業興旺，才是對樓市的最重要支持。

黃建業又指出，近來不少人士建議《施政報告》持續推出扶持樓市政策。當中最有實現可能的為「中港跨境購房通」，料可刺激國內投資者及新香港人的入市意慾，結合踴躍入市的本土港人，將為港樓帶來旺盛的購買力。黃建業建議《施政報告》可考慮全面放寬投資移民至購買任何樓價的物業，樓價全數計入投資額，以鼓勵置業投資移民，為香港帶來資金，簡單化移民政策亦有助吸引高質人才，利好香港長遠發展。

建議交易完成後才繳付印花稅

黃建業的另一建議是，恢復舊有的印花稅繳付方式，即交易完成後才繳付印花稅，讓置業人士有更大的彈性來運用資金，有助減輕短期資金壓力，即使因為各種原因導致相關交易最終未能完成，買家亦不必因為已繳印花稅而承受更多的損失，從而帶動成交。由於現時物業投機活動極少，相信放寬不會出現炒風。此外，亦有市場人士建議，將百元印花稅擴展到600萬元以下物業，如果落實亦勢必有助成交。