麥當勞再沽舖！屯門康麗花園近七千呎自用舖6562萬沽 台灣張接貨
撰文：蔡偉南
出版：更新：
麥當勞集團再沽舖！麥當勞最新以6,561.9萬元沽出屯門鄉事會路康麗花園的近七千呎自用舖。接貨新買家為投資者「台灣張」張彥緒。
上述成交個案為屯門鄉事會路康麗花園地下的14A 舖，面積約6,900平方呎，2月底以6,561.9萬元易手、成交呎價9,510元。舖位買家為豪志有限公司（GREATEST VICTOR LIMITED），公司董事為「台灣張」張彥緒。
據了解，麥當勞早於1990年4月以2,750萬元，買入康麗花園地下14A 及14B舖，分別由創興銀行及麥當勞租用，並於2020 年9 月以4,100萬元售出14B舖，連同最新售出的14A 舖，即售出兩舖合共套現逾1.06億元，即麥當勞售出兩舖獲利約7,911.9萬元或2.9倍。
事實上，是次為「台灣張」張彥緒第二度買入麥當勞旗下舖位，如在2025年11月，他率先以3,800萬元買入慈雲山毓華街68號萬年戲院大廈地舖，面積6,746平方呎，呎價5,633元。反映「台灣張」張彥緒合共斥資逾1.03億元買入麥當勞兩個舖位。
麥當勞再賣舖！慈雲山民生舖3800萬沽、回報7厘 累沽4舖套現3億麥當勞再沽貨！9350萬賣美孚新邨舖 累沽7個舖、套現逾5.8億麥當勞1.187億沽銅鑼灣怡和街萬呎巨舖 累沽6間舖、套現4.9億麥當勞7238萬沽大角咀道舖 37年升值近3倍 累沽五舖套現3.7億麥當勞1.83億再賣西環、旺角兩舖 累沽3間舖、套現超過2.6億
01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。