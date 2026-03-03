麥當勞再沽貨！9350萬賣美孚新邨舖　累沽7個舖、套現逾5.8億

麥當勞集團在2025年7月份大規模放售旗下舖位資產，首階段推出的8項商舖，至今累沽6間舖、套現4.9億元。據最新資料顯示，麥當勞集團已進入新一輪銷售部署，最新以9,350萬元沽出萬事達廣場美孚新邨7期地下N60A室的舖位，而該美孚舖位並非在首階段的8項商舖之中。



綜合市場資訊，麥當勞集團已累沽7個舖位，合共套現約5.836億元。



最新成交個案為萬事達廣場美孚新邨7期地下N60A室，在今年2月初以9,350萬元沽出，新買家為宏力（中國）有限公司（HUGE POWER (CHINA) LIMITED），其公司董事包括郭創華、郭立賢及郭順成。據悉為投資者郭木財相關人士。

1988年買入價2735.2萬

翻查資料，舖位原業主為麥當勞集團，最初於1988年透過MCDONALD'S RESTAURANTS (HONG KONG) LIMITED的名義，以2,735.2萬元買入上述舖位。其後在2016年內部轉讓至MCD REAL PROPERTIES LIMITED。以最新成交價9,350萬元計算，舖位在過38年期間，帳面升值約2.4倍。

荔枝角萬事達廣場美孚新村7期G樓N60A室。