麥當勞再賣舖！慈雲山民生舖3800萬沽、回報7厘　累沽4舖套現3億

麥當勞集團在今年7月份大規模放售旗下舖位資產，首階段推出的8項商舖，最新再錄1宗成交個案，該集團以約3,800萬元沽出慈雲山毓華里舖位，較1993年買入價2,100萬元，帳面升值約81%或1,700萬元。



上述舖位為慈雲山毓華街68號地下舖位，面積5,397平方呎，在11月以3,800萬元沽出，成交呎價7,041元，較早前市值5,000萬元為低。新買家滙霆有限公司（UNITED RAY LIMITED），其公司董事為資深投資者「台灣張」張彥緒。該舖位目前月租約22.7萬元，以最新成交價3,800萬元，新買家享租金回報約7.2厘。

舖位32年升值八成、新買家為「台灣張」

該舖位原業主為MCD REAL PROPERTIES LIMITED，最早於1993年斥資2,100萬元買入舖位。

位置不及主要街道 靠7厘回報吸引新買家

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，慈雲山一帶屬民生區，最受消費力外流影響，區內主要客戶為本地居民及學生，未有旅客等客源，因此需要以較低價格及回報高來吸引新買家。又指早前麥當勞所沽出的舖位普遍為主要街道靚位舖位，而慈雲山所在位置未必太具吸引力，預計短期內難以再提價叫高價錢至4,000萬至5,000萬元轉手。

麥當勞放售8個舖、暫沽4個舖套現近3億

麥當勞集團在今年7月份大規模放售旗下舖位資產，首階段推出的8項商舖，目前已經沽出合共4個舖位，套現接近3億元。

西環士美菲路舖大幅升值8000萬

其中一宗為西環士美菲路12號地下及1樓，面積約6,826平方呎，成交價1.005億元，呎價14,723元，目前每月租金40.1萬元。舖位新買家為MERIDIAN CAPITAL LIMITED。麥當勞早於1991年以2,000萬元買入該舖位，持貨約34年，帳面升值4倍或8,000萬元。

至於另一宗為旺角西洋菜南街5至19號地庫，以約8,320萬元沽出、舖位建築面積約7,367方呎，成交呎價11,293元。舖位新買家為VERITY PARTNERS LIMITED。

伍姓買家大手斥逾1.83億買兩舖

翻查資料，上述兩個舖位兩間新買家公司的董事均為同一人，姓伍。

西環士美菲路12號地下及1樓

旺角西洋菜南街5至19號地庫

美國麥當勞累沽3間舖、套現超過2.6億

事實上，在11月初麥當勞集團已錄得首宗個案，元朗青山公路元朗段（俗稱元朗大馬路）元朗貿易中心地舖連一樓、二樓，以7,738.8萬元沽出，較1987年買入價帳面升值約6,807萬元或7.3倍。舖位新買家為ACC INVESTMENT LIMITED，其公司董事包括葉沃達（ALEXANDER），為ADP創辦人之一，該集團持有Q-Pets和紅蘿蔔兩大寵物用品連鎖店，惟該集團去年已被捷成集團收購。

↓元朗大馬路麥當勞舖位↓

今年7月份，總部設於美國的麥當勞企業委任仲量聯行，以公開招標放售8項位於黃金地段、附帶麥當勞長期租約的零售物業。該批物業的總市值約為12億元，當時已表明買家可選擇競投整批物業或任何一項物業，其後於9月16日截標。當時美國麥當勞企業已強調麥當勞餐廳將在這些物業繼續營運。

市傳麥當勞集團「一件不留」分階段沽舖

據了解，麥當勞在港持有約23項商舖，而集團打算首階段先推出8項商舖標售，將視乎反應明年再推出餘下商舖。另有消息稱，有指麥當勞集團打算「一件不留」，將分階段出售所有商舖。

銅鑼灣怡和街46至54號地下至2樓。

麥當勞總公司早前回覆「定時審視、優化房地產組合」

麥當勞總公司在7月份回覆《香港01》，位於芝加哥的麥當勞總公司定時審視其持有的物業，並不斷優化其房地產組合。總公司將會出售數個位於香港的物業，而相關物業的餐廳營運將不會受到影響。麥當勞總公司指，將繼續致力發展香港市場。適逢香港麥當勞今年成立50周年，麥當勞總公司將攜手與香港麥當勞透過一系列的活動共同慶祝，並期待香港這個重要的市場繼續成長、保持創新和領導地位。

首階段8間舖出租率100%

據了解，麥當勞集團早於今年初，已與多間代理行接觸，部署放售旗下商舖物業。物業組合涵蓋八間麥當勞餐廳，分別位於尖沙咀、銅鑼灣、旺角、堅尼地城、大角咀、元朗、荃灣及慈雲山等高人流地區，市場建築面積介乎約6,800至19,000平方呎。

物業組合整體出租率達100%，將以連租約形式出售。除部分物業由麥當勞獨家承租外，亦有舖位同時引入其他零售租戶，例如7-Eleven和藥房等，租金收入多元化。

+ 3

2020至2021年三度沽舖 包括鰂魚涌、深水埗、屯門舖

事實上，麥當勞集團近年亦有出售旗下舖位物業，如在2020至2021年一年內沽出3個舖位，包括以2021年6月份以2.6億元沽出鰂魚涌栢蕙苑高層地下2號舖位，成交價較三十二年前買入整個舖位物業作價1.5億元計，帳面大賺1.1億元；而在2021年8月份則以2,268.3萬元沽出深水埗福華街177A至177C地下G舖成交價已較三十四年前的購入價高出逾六成。

至於在2020年10月份，麥當勞集團以4,100萬元賣出屯門鄉事會路129至153號康麗花園地下14B舖。

麥當勞集團早於1975年香港開設首店，目前開設合共約256間分店，涉及逾15,000名員工。