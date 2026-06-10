內地女生為方便返學！預繳年租15萬租薈朗　呎租較去年同類貴7%

踏入暑假旺季，不少內地生積極尋找租盤。有內地女學生「一炮過」預繳一年租金逾15萬元承租馬鞍山薈朗開放式單位，單位呎租約53.4元，較去年類近單位租貴7%，料業主租金回報近3.7厘。



內地女生擲一年租逾15萬承租

中原地產分區營業經理林志明表示，是次租賃成交為馬鞍山薈朗1座高層A03室，實用面積238平方呎，屬開放式間隔，議價後以每月12,700元租出，呎租約53.4元。

至於，新租客為一名內地女學生，新學年將於中大就讀，為方便上學，加上見屋苑環境舒適，間隔合用，即決定以先付一年租金合共15.24萬元租入單位自住。

較去年類近單位租貴7%

參考去年同期類近租賃成交，屬中層A03室開放式戶，實用面積相同，於2025年7月以1.2萬元租出，呎租50元，如以呎租計上述成交單位較去年同期租賃成交貴約6.8%。

據知，原業主於2020年以約413萬元購入單位，以是次租金計，料租金回報近3.7厘。

馬鞍山薈朗。

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