鷹君出手執平貨！斥2.51億購金鐘力寶中心全層　世茂許榮茂蝕一半

商廈房地產市道未見回暖，核心商業再錄大蝕讓個案。世茂集團（0813）創辦人許榮茂持有的金鐘力寶中心全層寫字樓，落實以約2.51億元沽出，持貨13年貶值超過一半，成交呎價不足1.4萬元。至於接貨新買家為鷹君（0041)。



高層享開揚維港海景 惟呎價低至13879元

上述成交個案為金鐘力寶中心1座38樓全層戶，面積約18,085平方呎，落實以約2.51億元沽，成交呎價僅約13,879元，物業位處高層，享開揚維港海景，為市場上較罕有的全層放盤。新買家為GOLDEN DILIGENT LIMITED，其公司董事包括鷹君總經理兼執行董事簡德光、執行董事朱錫培，以及執行董事羅俊謙。

鷹君主席羅嘉瑞。（張浩維攝）

高峰期力寶中心呎價逼近5萬

翻查資料，在寫字樓2018年高峰期，金鐘力寶中心1座36樓1、2、6及8室，面積7,775平方呎，當時以3.88億元沽出，成交呎價高達49,904元。反映目前鷹君所買入的同廈1座38樓全層戶，樓層更高，面積更大，惟最新呎價較高峰位低72%。

值得留意，鷹君近年不時大手入市香港住宅新盤及二手物業，早前亦曾買入核心區商廈，如在2025年8月份，斥資2.18億元買入中環皇后大道中9號10樓全層，呎價僅1.58萬元、較高位跌7成。

2013年購入價5.05億

至於力寶中心1座38樓的業主為世茂房地產許榮茂或相關人士，於2013年透過STAR ACHIEVE LIMITED名義以5.05億元購入上述力寶中心全層寫字樓，作為集團自用辦公室，當時買入呎價約27,923元。

2018年高峰期曾獲財團出價10億洽購

據了解，2018年寫字樓市場高峰期間，有傳該層樓面獲財團出價10億元洽購，惟最終未有成事。

而以最新市傳成交價約2.53億元計算，該寫字樓物業帳面貶值一半，蝕約2.52億元離場。

金鐘力寶中心。