星展26.19億掃中環中心6層　呎價3.3萬變1.7萬　世茂許榮茂蝕一半

商業核心區出現大額寫字樓蝕讓個案。世茂集團（0813）創辦人許榮茂私人投資的中環皇后大道中99號中環中心物業，新近落實沽出合共約6層樓面，成交價為26.19億元，呎價約1.7萬元，較買入時的平均呎價3.3萬元，帳面貶值約48%。資料顯示，新買家確認為中環中心大業主星展銀行。



上周有市場消息透露，上述大額成交涉及皇后大道中99號中環中心的32樓、36樓、37樓、56樓、62樓及76樓，成交價26.19億元。合共涉及約15萬平方呎。上述寫字樓樓面享有全維港海景及中環全景，將以部份交吉、部份連租約的形式進行交易。

星展銀行確認買入、豪繳印花稅1.11億

資料顯示，新買家為星展銀行（香港）有限公司（DBS BANK (HONG KONG) LIMITED）。是次繳付的印花稅高達約1.11億元。

事實上，2024年9月份星展銀行已向「磁帶大王」陳秉志，斥資7億元買入中環中心66樓。星展本已持有中環中心10層全層樓面，包括10樓、11樓、12樓、15樓、16樓、17樓、18樓、50樓、66樓及73樓。計及最新的6層樓面落實由星展買入，意味星展將持有中環中心多達約16層全層樓面，為該廈持貨最多的大業主。

星展銀行斥資26.19億元，向世茂集團（0813）創辦人許榮茂買入中環皇后大道中99號中環中心6層樓面。

世茂房地產主席許榮茂。（視覺中國）

2017年買入呎價約3.3萬 許榮茂佔9層

翻查資料，許榮茂於2017年時，夥拍多個內地和香港財團，斥資402億元收購長實（1113）中環中心部分樓面，平均成交呎價約3.3萬元。據悉，許榮茂共分得其中9層中環中心，分別為31、32、36、37、55、56、62、63及76樓。

許榮茂近期也有沽貨行動，如在今年2月份，其持有的55樓一個海景單位以3,404.7萬元沽出，成交呎價1.95萬元。該單位為中環中心55樓12室，建築面積1,746平方呎，外望海景，附設裝修及傢俬，早前意向價3,666.6萬元，終減價7.1%，以3,404.7萬元賣出，成交呎價約19,500元。

中環中心55樓全層總面積約25,576平方呎，許榮茂早前分拆為12個細單位出售。該分拆項目自去年7月起陸續沽售，至今累沽10個單位，成交價約3,404.7萬元至2.18億元，呎價約19,500至21,903元，成交總值約4.33億元。

中環中心。（蔡偉南攝）