傳世茂許榮茂25億沽中環中心6層　大業主星展買呼聲高

商廈房地產市道未見回暖，核心區再出現大額蝕讓個案。世茂集團（0813）創辦人許榮茂私人投資的中環皇后大道中99號中環中心物業，新近有合共約6層樓面沽出，市傳涉資逾25億元，呎價約1.7萬元，較買入時的平均呎價3.3萬元，帳面貶值約48%。市傳新買家以中環中心大業主星展銀行呼聲最高。



據市場消息，上述大額成交涉及皇后大道中99號中環中心31樓、32樓、36樓、37樓、76樓全層，以及56樓部份樓面，合共涉及約15萬平方呎。

據悉，上述寫字樓樓面享有全維港海景及中環全景，是將以部份交吉、部份連租約的形式進行交易。另有消息指，該批樓面市傳成交價高達逾25億元，成交呎價約1.7萬元。

星展買入呼聲高 若落實將擁中環中心共6層樓面

至於新買家方面，消息指以中環中心大業主星展銀行呼聲最高。事實上，2024年9月份星展銀行已向「磁帶大王」陳秉志，斥資7億元買入中環中心66樓。目前星展已持有中環中心10層全層樓面，包括10樓、11樓、12樓、15樓、16樓、17樓、18樓、50樓、66樓及73樓。若上述最新的6層樓面落實由星展買入，意味星展將持有中環中心多達約16層全層樓面，料成為該廈持貨最多的大業主。

世茂房地產主席許榮茂。（視覺中國）

2017年買入呎價約3.3萬 許榮茂佔9層

翻查資料，許榮茂於2017年時，夥拍多個內地和香港財團，斥資402億元收購長實（1113）中環中心部分樓面，平均成交呎價約3.3萬元。據悉，許榮茂共分得其中9層中環中心，分別為31、32、36、37、55、56、62、63及76樓。

許榮茂近期也有沽貨行動，如在今年2月份，其持有的55樓一個海景單位以3,404.7萬元沽出，成交呎價1.95萬元。該單位為中環中心55樓12室，建築面積1,746平方呎，外望海景，附設裝修及傢俬，早前意向價3,666.6萬元，終減價7.1%，以3,404.7萬元賣出，成交呎價約19,500元。

中環中心55樓全層總面積約25,576平方呎，許榮茂早前分拆為12個細單位出售。該分拆項目自去年7月起陸續沽售，至今累沽10個單位，成交價約3,404.7萬元至2.18億元，呎價約19,500至21,903元，成交總值約4.33億元。

中環中心。（蔡偉南攝）