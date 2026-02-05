世茂許榮茂拆售中環中心55樓　3405萬再沽海景單位、呎價不足2萬

商廈房地產市道未見回暖，世茂集團（0813）創辦人許榮茂私人投資的中環皇后大道中99號中環中心物業，個別樓層再錄拆售個案，其中55樓一個海景單位以3,404.7萬元沽出，成交呎價1.95萬元。



據代理消息，上述單位為中環中心55樓12室，建築面積1,746平方呎，外望海景，附設裝修及傢俬，早前意向價3,666.6萬元，終減價7.1%，以3,404.7萬元賣出，成交呎價約19,500元。

中環中心55樓全層總面積約25,576平方呎，許榮茂早前分拆為12個細單位出售。該分拆項目自去年7月起陸續沽售，至今累沽10個單位，成交價約3,404.7萬元至2.18億元，呎價約19,500至21,903元，成交總值約4.33億元。

2017年買入呎價約3.3萬 許榮茂佔9層

翻查資料，許榮茂於2017年時，夥拍多個內地和香港財團，斥資402億元收購長實（1113）中環中心部分樓面，平均成交呎價約3.3萬元。據悉，許榮茂共分得其中9層中環中心，分別為31、32、36、37、55、56、62、63及76樓。

