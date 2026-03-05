世茂許榮茂2.53億沽力寶中心全層　持貨13年貶值50%

商廈房地產市道未見回暖，世茂集團（0813）創辦人許榮茂持有的金鐘力寶中心全層寫字樓，市傳以約2.53億元沽出，持貨13年貶值一半。



市場消息指出，上述成交個案為金鐘力寶中心1座38樓全層戶，面積約18,085平方呎，市傳以約2.53億元沽，成交呎價僅約1.4萬元。據悉，物業位處高層，享開揚維港海景，為市場上較罕有的全層放盤。

2013年購入價5.05億

資料顯示，世茂房地產許榮茂於2013年以5.05億元購入上述力寶中心全層寫字樓，作為集團自用辦公室，當時買入呎價約27,923元。

2018年高峰期曾獲財團出價10億洽購

據了解，2018年寫字樓市場高峰期間，有傳該層樓面獲財團出價10億元洽購，惟最終未有成事。

而以最新市傳成交價約2.53億元計算，該寫字樓物業帳面貶值一半，蝕約2.52億元離場。

金鐘力寶中心。