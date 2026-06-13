新加坡財團180萬月租北角服務式公寓　料作學生宿舍

市場對學生宿舍需求殷切，吸引海外資金搶灘。專營學生宿舍的新加坡上市公司偉合控股（Wee Hur），新近以每月180萬元承租北角服務式公寓Shama Fortress Hill Hong Kong，將用作經營學生宿舍，目標客群為今年9月開學的內地生。



該物業位於炮台山英皇道147至151號，由大鴻輝持有，樓高19層，屬服務式住宅。偉合控股以每月180萬元承租，以總樓面約6.6萬平方呎計算，平均呎租約27元。

項目提供2房至4房單位，合共246個床位，除洗衣房外，還設有自修室及健身房。偉合控股接手後將迅速翻新及招租，搶佔商機，目標客群為今年9月開學的內地生。

專營學生宿舍的新加坡上市公司偉合控股（Wee Hur），剛以每月180萬元承租北角Shama Fortress Hill Hong Kong 。

據了解，偉合控股相關人士近期亦以約7.3億元購入大角咀新商廈One Bedford Place , 以銀主盤形式易手，平均呎價約5,050元，全面拓展香港學生宿舍市場。

One Bedford Place位於必發道100號，樓高29層，2024年落成，地盤面積約10,043平方呎，總建築面積約14.62萬平方呎。該廈地下至2樓為商舖，3樓設有空中花園，3樓以上為商廈用途，另設69個私家車位、5個電單車位及5個輕型貨車裝卸位。

該項目由樂風集團收購舊樓重建，2018年以2.7億元收購必發道100至106號，隨後以2.43億元收購必發道108至114號，兩次共涉資逾5.1億元，並於2024年以逾4.14億元完成補地價。收購價連同補地價合共逾9.2億元，若計及建築成本及利息，料總成本逾16億元。

大角咀One Bedford Place

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