興勝葵涌新式工廈WEST CASTLE登場　全盤24伙　入場費料1200萬

受惠於住宅新盤銷情理想，整體地產市道回穩，本港工商舖買賣成交量亦見平穩。興勝創建（0896）趁勢將旗下全新工廈物業推出市場，位於葵涌業成街22號的項目正式命名為 「WEST CASTLE」 ，共提供24伙 , 料入場費1,200萬元 , 建築面積約由2,148平方呎至全層4,765平方呎不等 , 頂層更設有空中花園天台。



項目配備16個車位 設平台花園

興勝創建執行董事周嘉峯表示，WEST CASTLE全幢樓高21層（不包括4樓、13樓及14樓），共提供24伙，當中全層單位佔約一半。項目部分單位採用L型落地玻璃窗，景致開揚，採光度極高。全幢樓底高約4.2米，採取無柱方正設計，空間實用；每個單位均配備三相電、獨立分體式冷氣及獨立洗手間。23樓頂層單位更特設空中花園天台，樓底高達4.9米，適合辦公室、工作室等用途。

興勝創建執行董事周嘉峯（左三）。

地理位置優越 距葵興港鐵站僅數分鐘步程

項目距離葵興港鐵站僅數分鐘步程，迅步可達大型商場兼甲廈的九龍貿易中心（KCC）及名牌特賣場佛羅倫斯小鎮。周嘉峯認為，項目入場門檻較寫字樓物業為低 , 相信可吸引企業自用或長線投資收租的買家入市。

工廈市場逐步走出谷底 5月錄259宗成交創近4年新高

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，今年首5個月工商舖累計錄得約1,809宗買賣成交，較去年同期增加約225宗，升幅14.2%。其中工廈表現突出，5月份單月錄得約259宗成交，創近4年新高；累計首5個月，工廈市場共錄得約1,123宗買賣成交，較去年同期增加約22.73%，反映工廈買賣市場正逐步走出谷底，成交量率先起動。

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