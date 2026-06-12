為方便往返中港　外區客655萬買元朗The Yoho Hub　4年蒸發一球半

二手市場轉旺，惟市場上仍有不少業主要蝕賣。當中元朗半新盤The Yoho Hub B期有一房單位最新以655萬元沽出，呎價約20,092元。原業主4年轉手，帳面蝕讓近150萬離場。至於，新買家為外區客，因工作需要經常往返內地，認為上址往返中港兩地極方便，遂決定入市。



The YOHO Hub 一房655萬沽

利嘉閣地產高級分區董事黃永全表示，是次成交為元朗The YOHO Hub B期1座高層J室的，實用面積約326平方呎，屬一房套連開放式廚房間隔，外望開揚市景。原業主最初以680萬元叫價放盤，終累減25萬元終以655萬元沽出，呎價約20,092元。

至於，新買家為外區客，因工作需要經常往返內地，因鍾情單位保養新淨，內櫳四正，加上屋苑位置四通八達，極方便其往返中港兩地，遂決定洽購。

外望城市景。（代理提供）

4年轉手帳面蝕讓近150萬

代理表示，對上一宗同類成交要追溯至去年6月，當時成交價為540萬元，呎價約15,517元.。換言之同類單位造價在一年間回升115萬元或21%。

據悉，原業主於2022年以約802.42萬元一手購入上址，持貨至今4年轉手，帳面蝕讓147.42萬元，單位期內貶值18.4%。不過由於單位曾用作收租，料租金可抵銷蝕幅。他補充，該屋苑現有約20個單位放盤，最低入場費由約630萬元起。

元朗The YOHO Hub。

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