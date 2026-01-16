公布退休後不足一周入市　恒隆CEO盧韋柏2354萬買黃竹坑滶晨三房

市場再錄名人入市個案。市場再錄名人入市個案。資料指，恒隆行政總裁盧韋柏在去年12月18日公布退休，及後再在同月24日擲2,354.1萬元買入黃竹坑站5A期滶晨三房，呎價2.85萬元，即盧韋柏在公布退休後不足一周內入市。



資料指，是次成交為黃竹坑站5A期滶晨1B座低層P3室，實用面積826平方呎，屬三房間隔，在2025年12月24日以2,354.1萬元沽出，呎價28,500元。至於，買家為盧韋柏（LO WAI PAK WEBER），與恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）行政總裁盧韋柏同名，料為同一人。

黃竹坑站5A期滶晨。

公布退休後不足一周入市

資料顯示，恒隆集團 、恒隆地產在2025年12月18日公布，盧韋柏將於今年8月31日底之前退休，董事會正在進行全面的甄選。換言之，盧韋柏於公布退休後不足一周即入市。

2020年以公司賣殼形式買松苑 涉資7000萬

另外，盧韋柏過去亦鍾情物業投資，在2020年以公司賣殼形式買入淺水灣道65號松苑低層B室，實用面積1,971平方呎，屬四房間隔，涉資約7,000萬元，呎價約35,515元。