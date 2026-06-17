長實半山21 BORRETT ROAD第1期連沽兩伙　合共涉2.75億

長實集團（1113）旗下半山波老道21號21 BORRETT ROAD第1期，最新以2.75億元沽出兩伙。項目兩期四天內共套現逾9.5億元。



最新成交個案為21 BORRETT ROAD 第 1 期的7樓7室及6室，實用面積2,316及2,169平方呎，同樣採四房雙套，成交價1.442億及1.308億元，呎價62,263及60,304元。

長實營業經理陳詠慈表示，集團一直看好香港超級豪宅市場，相信價值持續上揚，項目連續錄得大額成交除反映項目的吸引力以外，亦表示高淨值市場正積極吸納優質資產。

21 BORRETT ROAD。

「應天」在周日（14日）已錄得首宗成交，以招標形式售出位於20樓08號的頂層連天台大宅，實用面積2,911平方呎，成交金額3.62億元，成交呎價124,356元，創出今年全港一手住宅單位新高。

全盤共提供66伙，當中60伙為標準分層單位，實用面積1,875至2,193平方呎，主打三房及四房；另設6伙特色戶，實用面積1,800至3,022平方呎。

21BORRETTROAD。

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