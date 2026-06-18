新蒲崗單幢樓爵祿居兩房397萬沽　投資者四個月炒貴47萬

整體樓價持續回升，二手市場持續錄得多宗短期轉售獲利個案，新近新蒲崗單幢物業爵祿居獲投資者短炒獲利，單位於短短4個月帳面升值47萬元，升幅約13%。



世紀21富山(香港)地產聯席董事劉倩彤表示，成交個案為新蒲崗爵祿街爵祿居中層B室，單位實用面積為294平方呎，兩房一廳向東南望市區景，剛以397萬元成交，實用呎價為13,503元。

據了解單位業主為投資者，於今年初才購入單位，完成交易後已隨即在市場上放盤求售，放盤約一個半月便告售出，原叫價409萬，最終只是輕微減價12萬元成交，減幅僅2.9%。

2月份買入價350萬

相對於原業主於今年2月才以350萬元購入單位，持貨僅4個月帳面獲利47萬元，期間顯著升值13%。

新蒲崗爵祿街爵祿居。

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