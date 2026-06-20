用家睇樓後去天后廟求好籤　獲業主減價47萬　終553萬買葵芳閣3房

二手市場轉旺，葵芳閣罕有三房單位放售，推出市場2天後即以553萬元沽出，呎價11,691元，上手持貨11年轉手，帳面獲利逾一球離場。至於，新買家為用家，過去因多次銀行估價不足而錯失入市機會，今次在睇樓後即去天后廟求籤，最終求得一支寓意「天助我也」好籤，順利入市。



葵芳閣三房553萬沽

中原地產分區營業經理許偉業表示，是次成交為葵芳閣3座中層F室成交，實用面積473平方呎，屬三房間隔，單位放盤僅2天，因屋苑三房屬極罕有，即吸引準買家查詢，最終以553萬元沽出，呎價11691元。

↓↓葵芳閣3座中層F室↓↓

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天后廟求神明啟示 終得好籤即議價買樓

至於，新買家為區內上車客，覓盤已半年，期間因銀行估價不足而多次錯失入市機會，在睇樓認為單位「啱心水」，另由於買家篤信風水，故為求心安便到附近天后廟祈求神明啟示。最終求得一支寓意「天助我也」好籤後，返回單位與業主議價並還價530萬元。原業主雖叫價600萬元，但見買家入市自住用途，故願意讓步減價47萬元成交單位。

11年帳面獲利逾一球

據悉，原業主於2015年以450萬元內部轉讓方式購入單位，持貨至今11年，是次轉手帳面獲利103萬元，單位期內升值約23%。

葵芳閣。（代理相片）

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