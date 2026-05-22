「高官樓后」謝小華再沽貨　3100萬售西半山豪宅　共套現逾六千萬

官場人士趁旺沽貨。有「高官樓后」之稱的新任政制及內地事務局局長謝小華，早前帳賺約7%沽出西半山殷然一伙兩房戶。據地產代理消息，她新近以3,100萬元再售出西半山羅便臣道80號一伙三房豪宅，呎價約30,039元，帳賺63%。如計及兩次沽貨，她合共套現6,020萬元。



市場消息透露，上述成交單位為羅便臣道80號2座高層B室，實用面積1,032平方呎，屬三房間隔。該單位叫價3,100萬元放盤，獲買家零議價承接，呎價約30,039元。

「高官樓后」謝小華持有 15年升值63%

資料顯示，單位原業主為新任政制及內地事務局局長謝小華（JANICE），早於2011年斥資1,900萬元購入，一直作收租之用。她持貨約15年現轉售，帳面獲利1,200萬元或63%。

近期連環減磅 兩伙豪宅套現逾6000萬

據悉，謝小華於今年3月申報共持有25個物業以及9個車位，是持有最多物業的司局長，被外界稱為「高官樓后」。但謝小華本月連環沽貨，新近以2,920萬元沽出西半山殷然一伙兩房戶，呎價約28,854元。她持貨約十年，帳面獲利約182.5萬元或6.7%。

換言之，她近期連沽兩伙西半山豪宅合共套現6,020萬元，帳面獲利1,382萬元。

羅便臣道80號。（鄧柏良攝）

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